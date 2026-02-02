  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Özlem Gürzel kendisine 'utanmaz' diyen CHP’li zamparayı rezil etti: Senin gibi başkasının evinde basılmadım ki utanayım Almanya'da kirli sevkiyat operasyonu! Rus savaş makinesine Alman eliyle 30 milyonluk ikmal YPG'nin işgali altındaydı! Suriye güvenlik konvoyu Haseke'ye giriş yaptı İtirafçıdan kan donduran açıklamalar! Murat Ongun'la para karşılığı birlikte olmuş Gürsel Tekin’den kurultay sorusu: "Bu söylenenlerin hiçbir tanesi sizi rahatsız etmiyor mu?" Epstein skandalında Tom Barrack da çıktı: Çocuğun fotoğrafını gönder! Beni gülümset Sübyancı Epstein’den Trump’a salvolar! 'Vücudunda tek bir namuslu hücre bile yok' Darısı Türkiye'nin başına! Rüşvetçi siyasetçiye idam cezası! Ankara'da tarihi NATO zirvesi! Genel Sekreter Yardımcısı somut sonuçlar için hedefi gösterdi Ticaret Bakanı Bolat yılın ilk ihracat rakamlarını açıkladı
Dünya Zorlu kış şartları can aldı! O ülkede 14 günde 27 kişi hayatını kaybetti
Dünya

Zorlu kış şartları can aldı! O ülkede 14 günde 27 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Zorlu kış şartları can aldı! O ülkede 14 günde 27 kişi hayatını kaybetti

Dondurucu soğuklar ve günlerdir süren yoğun kar yağışı Japonya’da ölümcül kazalara yol açtı. Son 14 günde kış şartları nedeniyle 27 kişi hayatını kaybetti, 290 kişi yaralandı.

Japonya genelinde etkili olan sert kış koşulları ve yoğun kar yağışı, son 14 günde birçok bölgede ölümle sonuçlanan kazalara yol açtı. Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, Japonya Yangın ve Afet Yönetim Ajansından (Şoboço), ülke genelinde kış şartlarından kaynaklanan ölüm ve yaralanma vakalarına ilişkin açıklama yapıldı.

 

290 kişi yaralandı

Açıklamada, sert kış şartlarının ve yoğun kar yağışının neden olduğu kazalar nedeniyle ülke genelinde son 14 günde 27 kişinin yaşamını yitirdiği, 290 kişinin yaralandığı belirtildi.

 

Ölümlerden 12'sinin kaydedildiği Niigata eyaletinde yetkililer, iki kişinin, temizlenen karların boşaltıldığı kanalda sürüklenmelerinin ardından hayatını kaybettiğini açıkladı.

 

Eyalet yetkilileri, bazı kişilerin de çatıdan düşme veya aniden rahatsızlanma sonucu yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Japonya’da çeteler iş başında Sokakta 2,7 milyon dolarlık gasp
Japonya’da çeteler iş başında Sokakta 2,7 milyon dolarlık gasp

Dünya

Japonya’da çeteler iş başında Sokakta 2,7 milyon dolarlık gasp

Öğrenci intiharları zirvede: Japonya’da intihar tırmanıyor
Öğrenci intiharları zirvede: Japonya’da intihar tırmanıyor

Dünya

Öğrenci intiharları zirvede: Japonya’da intihar tırmanıyor

Japonya stratejik kazanım: Derin denizden nadir toprak çıktı
Japonya stratejik kazanım: Derin denizden nadir toprak çıktı

Ekonomi

Japonya stratejik kazanım: Derin denizden nadir toprak çıktı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23