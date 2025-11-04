Anne e oğlundan iki gündür haber alınamıyor!

  • İSTANBUL
Kastamonu Bozkurt'ta 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Yaşar Helvacı’dan iki gündür haber alınamıyor.

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde anne ve oğlunun esrarengiz kayboluşu herkesi kaygılandırdı. Bozkurt ilçesinde yaşayan Huriye Helvacı ile oğlu Osman Helvacı, 2 Kasım’da evden ayrıldı. Anne ve oğlundan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), anne ve oğlunun en son görüldüğü Alantepe ve Köseali köylerinde geniş çaplı arama çalışması başlattı. Bölgede dron, iz takip köpeği ve termal kameralarla arama yapılırken, henüz herhangi bir iz bulunamadı. Arama çalışmaları sürüyor.

