Anne-babaları uyardı, Hükümete çağrı yaptı! BTS tehlikesi ile "cinsiyetsiz toplum" projesi gerçeğe dönüşüyor

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BTS, diğer adıyla Bangtan Boys, Big Hit Entertainment tarafından oluşturulan Güney Koreli K-Pop (Kore Pop Müziği Kültürü) grubuna dikkat çeken gazeteci Mehmet Ali Önel, büyük bir tehlikeye dikkat çekti.

Hayran kitlesi 15-16 yaş altı

Hayran kitlesi genellikle 15-16 yaş altı olan BTS'nin 'cinsiyetsizleştirme projesi' olduğuna işaret eden Önel, sosyal medya hesabından attığı tweetlerle, BTS grubunun gençleri vahim bir noktaya getirdiğini belirtti.

'Cinsiyet eşitliği' meselesini masaya yatırdıklarını ifade eden ve BTS fanlarının tepkisiyle karşılaştığını belirten Önel, "Beyaz Tv'de Bir AB projesi olarak Türkiye'de yaygınlaştırılmak istenen "cinsiyet eşitliği" meselesini konuştuk. Bu çerçevede Koreli müzik grubu #BTS'nin kadın görünümlü erkek üyeleri arka fonda ekrana geldi. BTS'nın ergen fanlari 10 bin civarı tepki twiti attı." dedi.

Hükümete BTS tehlikesi için çağrı yaptı

Milli Eğitim ve Aile Bakanlıklarına çağrıda bulunan Önel "Buradan @tcmeb ve @ailevecalisma bakanlıklarına çağrımdır. Lütfen #bilistedim tagi altına yazılan yorumları inceleyiniz. Bu yorumlarda gençlerin unisex kişilik ve 3.cinsiyet meselesine bakışını görebilirsiniz. Malesef bu mesele sanıldığından çok daha vahim noktalarda." ifadesiyle tehlikeye işaret etti.

"BTS'ye aşırı bağımlılar"

Bağlılığa dikkat çeken Önel, "Yorum yazanların arasında avukat doktor gibi meslek sahipleri varmış. Ne ilginç, hayranı oldukları gruba öylesine bağlılar ki, profillerinde kendi fotoğraflarını değil, grup üyelerini kullanıyorlar. Psikolojide bunun tanımı başkasının kimliğinde yaşamak mıydı, bilen var mı?" diye sordu.

BTS projesine karşı anne-babaları uyardı!

Küresel odakların cinsiyetsizliği yaygınlaştırmaya çalıştığını ifade eden ve durumun vehametine dikkat çekerek anne-babaları uyaran Önel, "Küresel odakların; müzik, sinema ve moda yoluyla yaygınlaştırmaya çalıştığı nötr cinsiyet, unisex kişilik veya 3.cinsiyet faaliyetlerinin Turkiye'de geldiği aşama #bilistedim tagına ve bana yazılan yorumlarda açıkça görülüyor. Tablo vahim! Başta ebeveynler herkese duyurulur." dedi.

"Eşcinsel sapkınların sembollerini kullanıyorlar"

Gençlerin eşcinsel sapkınların renklerini kullandığına dikkat çeken Önel, "Moda, müzik, sinema ve tv yoluyla "cinsiyetsiz toplum" oluşturma projesinin geldiği nokta zincir mesajlarima gelen yorumlarda çok net görülüyor. Gençlerin kör kütük hayran olduğu cinsiyetsiz #BTS grubunun kullandığı renklere dikkatinizi çekiyor ve artık bu konuyu kapatıyorum." ifadesinde bulundu.

Güney Kore'de makyaj yapan erkekleri örneği

BTS adlı Güney Koreli grubun makyaj yapmayı da özendirdiğini ve cinsiyetsizliği genç kitleye adeta teşvik ettiğini belirten Abdullah Çiftçi'nin "Neden Güney Kore'de pek çok erkek makyaj yapmaya başladı? Sanal idollerin gençler üzerine etkisi. Beyin formatı örneği..." paylaşan Önel, tehlikenin boyutuna dikkat çekti.

Talimat alıp organize oluyorlar

Kendilerine ARMY diyen ve 'ordu' gibi talimatla düzenli bir şekilde hareket eden BTS hayranı gençlerin vehametini ortaya koyan Önel, "3 günde çeşitli mecralarından toplam 100 binden fazla mesaj geldi. Geneli küfür, hakaret ve bayağı üslupla yazılmış. Organize hareket ettiklerini, ortak dil kullandıklarını söylemiştim. Kanıtı ekte. Talimatla yazdılar, talimatla sustular. Ebeveynlere ve @tcmeb'e duyurulur!" ifadeleriyle beraber aşağıdaki duyuruyu paylaştı.

'Cinsiyetsiz toplum' projesinde son nokta

Cinsiyetsiz toplum projesinin sadece BTS ile sınırlı kalmadığını ifade eden ve sistematik bir şekilde toplumlara işlendiğine dikkat çeken Önel, "BM iyi niyet elçisi Angelina Jolie, Kate Hudson, Adele gibi ünlü starlar çocuklarını "CİNSİYETSİZ" yetiştiriyormuş.Çocuklar belli bir yaşa gelince kendi cinsiyet tercihi yapacakmış. Buyrun, cinsiyetsiz toplum projesinin varacağı yer burası!" dedi.

Kendilerine "BTS ARMY(Ordu)" diyorlar

Bu konunun devlet tarafından incelemeye alınması gerektiğini belirten Önel, son tweetinde ise "Düzeltiyorum. Sosyal medya ağlarından gelen mesaj sayısı 50 bini geçti. Kendilerine "BTS ARMY" diyorlar. Gerçekten de düzenli ordu gibiler. Çoğunluğu 13-15 yaşlarındaki çocuk ama organizeler ve ortak bir dil kullanıyorlar. Bu durum bile başlı başına inceleme konusu olmalı." ifadesinde bulundu.