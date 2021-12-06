Anne-babalara 'Bugünün Dünyasında Ebeveyn Olmak' semineri

TDV KAGEM, “Bugünün Dünyasında Ebeveyn Olmak” başlığı ile seminer serisi başlattı. Her ay farklı konu ve alanında uzmanların katılımı ile düzenlenecek seminer serisinin ilki, Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Altıntaş'ın konuk olduğu “İnanç Akımları ve Maneviyat Eksikliği” başlığıyla gerçekleştirdi. TDV KAGEM Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerde konuşan Altıntaş, "Bugün, ebeveyn ve çocuklarımız arasında bir nesil farklılığı var. Bu sebeple ebeveynlerin bilgi ve birikimlerini artırmaları gerekiyor ve bunu da çocuklarımıza hissettirmeleri gerekiyor. Aileler olarak eğitime ihtiyacımız var. Çünkü çocuğumuzun konuştuğu ve kullandığı dili artık anlamıyoruz. Burada kastettiğim Türkçe değil. Çocuklarımız farklı bir dil konuşuyor, biz farklı bir dil konuşuyoruz. Geleneğin içinden konuşuyoruz. Yani sokaktaki dinden, hayatın içindeki dinden ve bunun gibi konular hakkında da çocuklarımızın sorularına cevap veremiyoruz. Evvela bilgi birikimimizi sürekli yenilemeli ve artırmalıyız" ifadelerini kullandı.

Pandemi sürecinde eğitimin de tamamen uzaktan verilmesiyle birlikte çocukların zorunlu olarak tablet, internet ve akıllı telefonlarla daha çok muhatap olmak zorunda kaldıklarını ve bugün bunların sadece bir ders aracı olmanın ötesine geçtiğini belirten Altıntaş, "Maalesef bu sürecin iyi yürütülmediği ailelerde tüm bilgiler, temiz ve kirli ne varsa ayrıştırılmadan çocuklarımıza ulaştı. Bugün gençler arasında sosyal medyada görülmemek sosyal ölüm gibi algılanmakta. Fakat bunun çözümü teknolojiyi yasaklamak değil, teknolojinin içeriğinden en az çocuklarımız kadar haberdar olmaktan geçer. Çünkü ancak bu şekilde iyi ve kötünün ayrıştırmasını çocuklarımıza onların dilinden anlatabiliriz" diye konuştu.

Yapılan en büyük hatalardan birinin de duygu eğitimi verilmeden inanç eğitimi verilmeye çalışılması olduğunun altını çizen Altıntaş, "Sorunlarımızı artık engelleyici değil, onarıcı bir yöntemle takip edip çocuğumuzla birlikte bir şeylere karar vermemiz gerekiyor. Dolayısıyla otoriter değil rehberlik yapan, onların da görüşlerine saygı duyan yol gösterici anne babalar olmalıyız" dedi.

Programın sonunda katılımcılardan gelen sorular cevaplandırıldı.