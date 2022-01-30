Anne-babalar dikkat: YouTube sandığınızdan daha tehlikeli!

Sömestr tatilinde çocukların sık sık girdikleri YouTube’ta cinsellik, korku ve şiddet içeren kanalları, anne-babaların korkulu rüyası haline geldi.

Ebeveynlerin tüm çabalarına rağmen çoğu zaman çaresiz kaldığı internetteki zararlı içeriklere karşı uyaran uzmanlar, "Böyle bir durumda tableti, bilgisayarı ya da telefonu direkt çocuğun elinden almayın" diyerek, dikkat çeken tavsiyelerde bulundu.

Çocukları ekran başına kilitleyen YouTube kanallarına her gün yenileri ekliyor. Bu kanalların küçük bir kısmı, çocukların psikolojik gelişimi göz önüne alınarak içerik üretirken, pek çoğu ise para kazanma ya da ünlü olma kaygısıyla zararlı içerikleri çocukların karşısına çıkarıyor.

Geçtiğimiz günlerde aileler tarafından fark edilen böyle bir YouTube kanalı, sosyal medyada gündem oldu. Kanal sahibinin artırılmış gerçeklik ile hazırladığı videoda, odanın ortasında korkutucu cisimlerin arasında kendi çocuğunu oynatması, büyük tepkiye sebep oldu. Birçok ebeveyn bu videolar yüzünden çocuklarının korktuğunu ve travma yaşadığını paylaştı.

YouTube videolarını rol model almaya başladılar!

YouTube için ayrı araştırmaların yapıldığını belirten Uzman Psikolojik Danışman Enes Çelik, “YouTube herhangi bir sansüre maruz kalmadan herkesin kolayca kanal açabileceği ve kitleler üstünde etki kurabileceği bir platform. Dikkatli olunmazsa maalesef çocuklar üzerinde olumsuz etkiler yaratabiliyor. Çocuklar dünyaya geldiklerinde herhangi bir davranış kalıpları yoktur. Çocuk anne-babanın davranışlarını taklit ederek yani onları rol model alarak kendi davranışlarını oluşturur” deyip, çocukların artık YouTube kanallarındaki davranışları da modellemeye başladıkları konusunda uyardı.

Yeşilay'dan Ebeveynlere Tavsiyeler

Ebeveynlere yarıyıl tatili için kontrollü teknoloji kullanımı sağlayan öneriler:

* Boş zamanlar oluşturarak açık havada zaman geçirebilirsiniz. Çeşitli spor faaliyetleriyle eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

* Çocuklar can sıkıntısı veya olumsuz duygular hissettiklerinde teknolojik cihazlara yönelmek isteyebilirler. Bu noktada, çocuklarla sohbet edebilir, duygularını paylaşmalarına yardımcı olmaya ve alternatifler sunmaya çalışabilirsiniz.

* Ailece teknoloji kullanımına karşı alternatif etkinlik listesi oluşturabilirsiniz; yapılabileceklerinizi küçük kağıtlara yazıp bir kutuya veya kavanoza koyup içlerinden seçerek ilerleyebilirsiniz. Sessiz sinema, sandalye kapmaca, kutu oyunu oynama, ailece kendi gazetenizi çıkarma veya haber bülteninizi sunma, gözü kapalı resim çizmeyi deneme, sırayla ekleme yaparak bir hikâye oluşturma gibi aktiviteler bunlardan birkaçı olabilir.

* Bilgisayarda geçirilen süre, boş zamanlar, etkinlikler, ev içi sorumluluklar ve yemek saatlerinin yer aldığı günlük/haftalık tablolar oluşturarak, zamanı nasıl kullanacağınızı kontrol edebilirsiniz.

* Yarıyıl tatilinde ailece kendinize yeni bir hobi edinebilir, yeni bir şey öğrenmek veya üretmek için hedefler koyabilirsiniz. İnternet yeni bir şeyler öğrenmek için harika seçenekler sunar; dans etmekten dil öğrenmeye, kodlamadan resim çizmeye, animasyon videolar üretmekten beste yapmaya pek çok beceri kazanabilir, öğrendiklerinizi birbirinizle paylaşabilir, belki ailece bir proje üretebilirsiniz.

* İnternet kullanımı hakkında çocuklarınızla konuşarak, internetin nasıl, ne zaman ve nerede kullanılabileceğine dair kurallar oluşturabilirsiniz. İnternette ona rahatsızlık veren bir içerikle karşılaştığında size danışabileceğini ve yanında olacağınızı belirtebilirsiniz.

* Çocuğunuzla tanımadığı kişilerle paylaşmaması gereken bilgilerin neler olduğu hakkında konuşabilirsiniz. Örneğin; doğum tarihini, ev adresini ya da hangi okulda okuduğunu sizin tanıdığınız yakın arkadaşları ya da akrabalarınızın dışında kimsenin bilmesine gerek olmadığını anlatabilirsiniz.

* İnternette karşısına çıkan her bilginin doğru olmayabileceğini çocuğunuza anlatabilir; bu sayede doğru ile yanlış bilgiyi ayırt edebilmesine yardımcı olabilirsiniz. Bunun için doğru bilgilerin yer aldığı videoları birlikte izleyebilir, doğru kanallardan örnekler verebilirsiniz.

* Çocuğunuz teknolojik aletlerle zaman geçirirken birden kapatmak veya elinden almak çocuğun öfkelenmesine ve devam etmek için daha fazla ısrar etmesine neden olabilir. Bunun yerine çocuğa oyunu bırakması için kısa ve belli bir süre tanıyabilirsiniz. Örneğin, anlaştığınız süre üzerinden “10 dakika kaldı, 5 dakika kaldı” gibi hatırlatmalar yapabilirsiniz.

* Dijital iyilik halini yükseltmek için çocuğunuzla birlikte teknolojiden uzak zaman aralıkları belirleyebilirsiniz. Süre ve saatine birlikte karar vereceğiniz bu zaman dilimlerinde telefonunuzu veya bildirimlerinizi kapatabilir, teknolojiden uzaklaşabilirsiniz.