Anne-babalar dikkat! Çocukların ulaşamayacağı yere koyun... 1 yaşındaki çocuk yanlışlıkla içti Bilecik'te 1 yaşındaki çocuk yanlışlıkla çamaşır suyu içti. Küçük çocuğun hayati tehlikesi devam ederken, uzmanlar anne-babaları evdeki çamaşır suyu gibi zehirleyici maddelerin çocuklar tarafından ulaşılamayacak yerlerde saklanması gerektiğini söyledi.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yanlışlıkla çamaşır suyu içen 1 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı. Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle’de yaşayan P.A.G. (1), annesi görmeden yanlışlıkla çamaşır suyu içti. Bir süre sonra rahatsızlanan çocuğu gören annesi hemen Bozüyük Devlet Hastanesine götürdü. Burada tedavi altına alınan P.A.G.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Uzmanlar, çamaşır suyu gibi zehirleyici maddelerin çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanması gerektiği uyarısında bulundu.

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