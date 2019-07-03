Anne babalar dikkat! Bu çizgi film videolarıyla çocuklarınıza ahlaksızlık ve sapkınlık aşılanıyor

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Ahlaksızlığı yaygınlaştırmak için Youtube'da faaliyet gösteren 321 bin aboneli Gerçek Hikayeler adlı bir kanalın Batı kaynaklı kurgu hikayelerin işlendiği skandal videolar yaptığı ve bu videoları ise çocuk yaştaki kitlenin izlediği belirlendi.

Skandal kanalın, ahlaksız videolarla çocukları ve gençleri zinaya iterken aile yapısını bozan sapkınlıklara yönelik teşvik edici telkinler yaptığı ortaya çıktı.

Kanalda "15 yaşında hamile kaldım ve erkek arkadaşım şoke oldu", "Babam beni bir çocukla çıkmaya zorladı", "Ablamın erkek arkadaşının aldattığı kişi bendim", "Ailem gey olduğumu düşünüyor ama değildim" gibi sapkın ve ahlaksız başlıkların bulunduğu videolarla gelecek nesiller ifsat edilmeye çalışılırken başta ebeveynler olmak üzere birçok vatandaş sosyal medyadan sert tepki gösterdi.

Youtube'taki bu sinsi ve ahlaksız videolara yönelik hükümetin ve savcılığın harekete geçmesi bekleniyor.

İşte o skandal çizgi film videoları: