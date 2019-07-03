0553 313 94 23

Anne babalar dikkat! Bu çizgi film videolarıyla çocuklarınıza ahlaksızlık ve sapkınlık aşılanıyor

Youtube'da izleyici kitlesi gençler ve çocuklar olan Gerçek Hikayeler adlı kanalın, eşcinsel sapkınlık ve zina gibi ahlaksızların normalmiş gibi yaygınlaştırmaya ve topluma bu iğrençliklerin aşılanmaya çalışıldığı ortaya çıktı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 01:42
Anne babalar dikkat! Bu çizgi film videolarıyla çocuklarınıza ahlaksızlık ve sapkınlık aşılanıyor

 yeniakit.com.tr 

Ahlaksızlığı yaygınlaştırmak için Youtube'da faaliyet gösteren 321 bin aboneli Gerçek Hikayeler adlı bir kanalın Batı kaynaklı kurgu hikayelerin işlendiği skandal videolar yaptığı ve bu videoları ise çocuk yaştaki kitlenin izlediği belirlendi. 

Skandal kanalın, ahlaksız videolarla çocukları ve gençleri zinaya iterken aile yapısını bozan sapkınlıklara yönelik teşvik edici telkinler yaptığı ortaya çıktı.

Kanalda "15 yaşında hamile kaldım ve erkek arkadaşım şoke oldu", "Babam beni bir çocukla çıkmaya zorladı", "Ablamın erkek arkadaşının aldattığı kişi bendim", "Ailem gey olduğumu düşünüyor ama değildim" gibi sapkın ve ahlaksız başlıkların bulunduğu videolarla gelecek nesiller ifsat edilmeye çalışılırken başta ebeveynler olmak üzere birçok vatandaş sosyal medyadan sert tepki gösterdi.

Youtube'taki bu sinsi ve ahlaksız videolara yönelik hükümetin ve savcılığın harekete geçmesi bekleniyor.

İşte o skandal çizgi film videoları:

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 01:42
  1. skandal çizgi film videoları
  2. çizgi film
  3. eşcinsel sapkınlık
  4. zinaya teşvik
  5. sapkınlığa teşvik

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alkollü sürücü dehşet saçtı
    1. Alkollü sürücü dehşet saçtı
    2. Sudan'daki askeri yönetim karşıtı..
    3. "Al Maktum'un eşi Prenses Haya..
    4. Rusya, nükleer sızıntı iddialarını..
    5. Düzensiz göçmenleri kurtaran Alman..
    6. Türkiye ve İran'dan güvenlik işbirliği
    7. Anne babalar dikkat! Bu çizgi film..
    8. Orta refüje çıkarak takla atan araçta..
    9. Uluslararası Bursa Festivali
    10. Aydın'da marangoz atölyesinde yangın
    11. Avrupa Parlamentosu'nda başkan..
    12. Pote yarışını BB Erzurumspor kazandı
    13. Hakim ve savcı atamaları Resmi..
    14. Adana'da ev yangını: 1 ölü
    15. B12 vitamini yönünden zengin gıdalar..
    16. Yaşlı kadın evinde çıkan yangında..
    17. Diyarbakır'da vatandaşlardan "kesik..
    18. AB'de başkanlık pozisyonları için..
    19. İsrail polisi 21 Ultra-Ortodoks..
    20. Putin'den Savunma Bakanı Şoygu'ya..
    21. Erzurumspor, Mickael Pote ile anlaştı
    22. Suriye'de YPG/PKK'nın düzenlediği..
    23. Ultrason anne ve bebek için zararlı..
    24. Rusya'dan İsrail'e sert tepki: Endişe..
    25. İsrail güçleri Kudüs'te bir..
    26. Çanakkale'deki cinayetle ilgili 3..
    27. AB'de başkanlık pozisyonları için..
    28. Haziran en sıcak ay oldu
    29. İsrail'de ırkçılığa isyan eden..
    30. "BM, Kaşıkçı cinayetine ilişkin..
    Oğuz Haksever yine alay konusu oldu
    Oğuz Haksever yine alay konusu oldu
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
    Bölgede tansiyon yükseldi! Türkiye harekete geçiyor
    Bölgede tansiyon yükseldi! Türkiye harekete geçiyor
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Sosyal medyayı sallayan soru! 'Donald Trump öldü mü?'
    Sosyal medyayı sallayan soru! 'Donald Trump öldü mü?'

    Günün Karikatürü

    3 Temmuz 2019
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    İngiliz gazetesi: Bir felakete dönüşebilir
    İngiliz gazetesi: Bir felakete dönüşebilir