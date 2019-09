Anne babalar dikkat! 700 TL'ye kadar yükseldi

Uluslararası araştırma şirketi 4Service’in Türkiye çapında anaokulundan liseye kadar öğrenim gören en az bir çocuğu olan 30 - 50 yaş arası 203’ü kadın toplam 342 kişi ile gerçekleştirdiği ankete göre, okul alışverişlerinde en yüklü harcama kalem, silgi, kalem ucu, not defteri gibi ufak kırtasiye malzemelerine yapılıyor. Bu malzemeler, katılımcıların yüzde 71,64’ü tarafından her yıl yeniden alınırken, en fazla bütçe de yüzde 32,74 oranıyla bu ürünlere ayrılıyor. Defter ve kitap gibi ana malzemeler içinse, yüzde 28’er payla eşit harcama gerçekleşiyor. Veliler, üniforma zorunluluğu ortadan kalktıktan sonra okul giysisi ya da beden eğitimi dersi kıyafetleri için çok yüklü meblağlar ödemediklerini, fakat erkek çocuklarının kız çocuklarına oranla daha sık ayakkabılarını değiştirme ihtiyacı duyduğunu, kıyafet kaleminin altında ayakkabıya ödedikleri tutarın daha fazla olduğunu söylüyor. Bu yıl okul alışverişi için harcanan bütçeler ise şöyle belirtiliyor: % 50,29 oranla 501 – 1000 TL arası, % 41,81 oranla 500 TL ve altı, yüzde 7,89 oranla 1001 TL ve üzeri…



4Service Group Türkiye, okulların açılmasıyla birlikte ülke çapında velilerin okul alışverişi alışkanlıklarını mercek altına aldı. Kendi istekleri doğrultusunda ankete katılan, anaokulundan lise çağına öğrenci çocuğu bulunan 203’ü kadın 139’u erkek 342 velinin tamamı her yıl okul alışverişi yaptıklarını belirtti. Her yıl hangi ürünlerin yeniden alındığı sorusuna verilen yanıtların oranları şöyle oldu:



Kalem, silgi, kalem ucu vb. küçük kırtasiye ürünleri: % 71,64

Beslenme ürünleri: % 30,12

Defter: % 28,36

Okul giysisi: % 23,10

Okul çantası: % 23,98

Okul ayakkabısı: % 18,71

Spor malzemeleri: % 8,19



En fazla bütçe harcanan kalemler ise şöyle belirlendi:



Kalem, silgi, kalem ucu vb. küçük kırtasiye ürünleri: % 32,75

Kitap: % 28,36

Defter: % 28,07

Okul giysisi: % 10,82



Okul alışverişi en çok çarşı, pazardan yapılıyor



Anket katılımcılarının yarıya yakını (yüzde 45,61’i) okul alışverişini çarşı, pazardan yaptıklarını söylerken, bunu yüzde 23,10 ile büyük marketler, yüzde 13,45 ile İnternet mağazaları, yüzde 12,28 ile kırtasiyeler, yüzde 5,56 ile okullar izledi. Kırtasiyelerin genelde daha pahalı olduğunu dile getiren katılımcılar, çarşı / pazar ya da süpermarketlerin okul indirimi bölümlerinden ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirtti. İnternet’ten alışverişin ise, genelde küçük yaşta çocuğu olan kişiler için ürün teslimatından sonra beğenilmeme gibi durumlara sebebiyet verdiği için pek tercih edilmediği saptandı. Ankete katılan ebeveynlerin önemli bir kısmı, bütün okul alışverişini tek bir yerden yapmaya imkan sağlaması nedeniyle daha süpermarketleri tercih ettiklerini belirtti.



Ürün seçimine anneler karar veriyor



Okul alışverişinde baskın karar vericinin yüzde 38,60 oranında anne, yüzde 29,53 oranında öğretmen/okul, yüzde 19,59 oranında baba ve yüzde 12,28 oranında çocuk olduğu tespit edildi. Çocukların okul işlemleri ile daha çok anneleri ilgilendiği için okul alışverişindeki kararın da genelde annelerde olduğu görülürken, babaların daha çok finansal tarafta okul alışverişine müdahale ettiğini belirten katılımcılar, babaların gerekli olan ihtiyacın daha ekonomik olan muadilini annelere göre daha çok tercih ettiklerini belirttiler. Anket sonuçları, okul alışverişi için ailelerin ayırdıkları bütçenin genellikle 400 - 700 bandında seyrettiğini gösterdi.



Ödemelerin %81,58’i kredi kartı ile



Okul alışverişlerinde nakit ödeme yapmayı tercih edenlerin oranı yüzde 18,42 ile sınırlı kaldı. Bununla birlikte markaların sadakat kartlarını kullananların oranı ise yüzde 88,60’a ulaştı. Velilere ayrıca okul alışverişlerinde hangi promosyonların kendileri için daha cazip olduğu soruldu. Buna verilen yanıtlara göre oranlar şöyle şekillendi:



İndirimli ürünler: % 66,08

Bir alana bir bedava kampanyaları: % 61,11

Hediyeli ürünler: % 51,46

Belli bir total miktar üzeri yüzdelik indirim (Örneğin 800 TL üzeri % 10 indirim): % 30,41

Ürün miktarı belirtilmeden toplam tutardan belli bir oranda indirim (örn. ne alırsan % 5 indirim): % 28,07

Kredi kartına peşin fiyatına taksit: % 26,02

Alınan ürünlerin en ucuzunun ücretsiz olması (örneğin aldığın üç üründen en ucuzu hediye): % 21,93

Nakit ödemede indirim: % 21,05