Anne-babalar aman dikkat! Bu besinler çocuklarınızın erken ergenliğe girmesine sebep oluyor

Çocuklarda erken ergenliğin görülme sıklığının nedenleri hakkında konuşan Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Doç. Dr. Sevil Arı Yuca, katkı maddeli paketli veya fast food gıdaların aşırı tüketiminin ve organik olmayan tavuk veya GDO katkılarının çok sık yenmesinin erken ergenliği tetiklediğini gözlemlediklerini söyledi.

Doğuştan veya sonradan ortaya çıkabilir

Erken ergenliğin nedenlerini dile getiren Doç. Dr. Yuca, bazı durumlarda ergenliğin erkene kaymasının doğuştan veya sonradan ortaya çıkan hormonal bozukluklar, doğuştan genetik, nörolojik, metabolik hastalıklar olabileceği gibi yine doğuştan veya sonradan hormon merkezine yakın bölgelerdeki yapısal bozukluklar, iyi veya kötü huylu tümörler olabileceğini belirtti.

Sevil Arı ayrıca özellikle kız çocuklarında erken ergenliğe neden olacak tıbbi bir sebep olmadan erken tetiklenmiş bir hormonal uyarının söz konusu olabileceğini söyledi.

Belirtiler göz ardı edilmemeli

Erken ergenlikte görülen semptomlara dikkat çeken Doç. Dr. Yuca, konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı.

Kız çocuklarında ilk ergenlik bulgusu çoğunlukla meme büyümesiyle başlar, bunu genital ve koltuk altı kıllanması takip eder. Ancak bazen genital kıllanma ilk gelişen ergenlik bulgusu olarak ortaya çıkabilir. Erkeklerde ise ilk gerçek ergenlik bulgusu testislerde büyümedir. Daha sonra genital kıllanma takip eder, yine bazen ilk bulgu genital kıllanma ile başlayabilir.

Katkı maddeli yiyecekler fazla tüketilmemeli

Son zamanlarda erken ergenliğin görülme sıklığının artış nedenlerinden bahseden Doç. Dr. Sevil Arı Yuca, şu bilgileri de verdi:

"Türkiye’de veya dünyada en sık neden erken uyarılmış biyolojik saattir. Yani ergenlik hormonları üzerine normalde var olan baskının kalkması ve ergenlik hormonlarının daha erken yaşlarda aktif olmasıdır. Bunun çoğunlukla elle tutulur bir nedeni bulunamaz. Ancak hormon bozucu bazı biyolojik ve kimyasal maddeler erken tetiklenmeyi başlatabilir. Biz daha çok poliklinikte bunu katkı maddeli paketli veya fast food besinlerin aşırı tüketimi, organik olmayan tavuk veya GDO katkılıların aşırı tüketimi olarak gözlemliyoruz. Çünkü organik ve evden beslenmeye geçince ergenlik gelişiminin durduğu hatta kaybolduğunu görüyoruz. Yine radyasyon maruziyeti, plastik oyuncaklarla, elektronik cihazlarla fazla maruziyet de risk oluşturuyor."