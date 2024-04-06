Anne adayları dikkat! Bayramda bu hataları yapmayın

Doç. Dr. Işık Kaban, Ramazan Bayramında anne adaylarını tatlı tüketimi konusunda uyardı. Ramazan Bayramında tatlı tüketiminin artmasına bağlı olarak anne adaylarını uyaran Bahçeci Tüp Bebek doktorlarından Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Işık Kaban, “Bayramların olmazsa olmazı ikram edilen çikolata, şeker ve tatlılardır. Hamileliğin doğası gereği anne adaylarının insülin direnci olduğu için yedikleri tatlı ve çikolatalar hamile olmayan kişilere göre kan şekerini daha fazla yükseltir. Bu nedenle gebelik şekeri teşhisi olmayan anne adaylarının günde en fazla bir ya da iki dilim tatlı yemelerini tavsiye ediyoruz. Tatlı tüketimi esnasında su tüketmelerini de öneriyoruz. Gebelik şekeri tanısı olan gebelerimizin de tatlılardan uzak durmalarını öneriyoruz” diyerek konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Anne ve bebek sağlığına zarar verir

Kan şekerini hızlı yükselten tatlılardan kaçınılması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Işık Kaban, “Baklava bayram sofralarının vazgeçilmezleri arasında yerini alsa da içerdiği yüksek şeker nedeni ile kan şekerini hem çok hızlı yükseltir hem de sonrasında reaktif hipoglisemi dediğimiz hızlı kan şekeri düşüşü ile gebelerde halsizlik, soğuk terleme, titreme gibi belirtilerin ortaya çıkmasına sebep olabilir. Bu nedenle hamilelerin kan şekerini hızlı yükseltecek şerbetli tatlılar yerine sağlıklı atıştırmalıklar ve kuru meyveler tercih etmelerini öneriyoruz. Aşırı tatlı tüketimi daha fazla insülin hormonu salgılanmasına da neden olur; buna bağlı olarak bebeğin kan şekeri de yükselir ve gebelik boyu yüksek şekerli beslenen anne adaylarının bebekleri de normale göre iri olabilir. İri bebek hem doğum komplikasyonları riskini artırır hem de bebeğin doğduğunda kan şekerinin düşmesi gibi tehlikeler içerir. Eğer tatlı fazla tüketildiyse takip eden günlerde bol su içilmeli, protein ve sebze ağırlıklı beslenmeye özen gösterilmelidir. Kısa süreli yürüyüşler yapmak da kan şekerini dengelemek açısından faydalı olacaktır. İkram edilen tabaklar karbonhidrattan da zengin tabaklar olduğu için sadece tatlı tüketiminden kaçınmak yeterli olmaz; yüksek karbonhidratlı börekler, hamur işlerinden de kaçınmak gereklidir. Tüm karbonhidratlar kan şekerini yükselterek anne ve bebek sağlığını olumsuz etkiler. Çay ve kahve tüketimi de hem bayram boyunca hem de genel hamilelik süreci içinde sınırlı olarak tüketilmeli, günde 2 bardaktan fazla çay-kahve içilmemeli” şeklinde konuştu. Kaban, otellerdeki açık büfe menüsünde yer alan tatlılardan ve çabuk bozulma riski taşıyan gıdalardan da kaçınılması gerektiğini sözlerine ekledi.

İki saat arayla mola verilip kısa yürüyüşler yapılmalı

Bayram tatilinde uzun süren seyahatler konusunda da anne adaylarını uyaran Kaban, şöyle konuştu:

“Bayram tatilinin 9 gün olmasıyla birlikte tatil planı yapan hamileler seyahat ederken bazı noktalara dikkat etmelidir. Araba, otobüs ya da tren yolculuğu yapacak ve seyahat süresi uzun olacak gebeler hareketsiz kalmamaya kesinlikle dikkat etmeli; belli aralıklarla yürüyüş yapmalıdır. Gebelerde kan pıhtılaşma eğilimi normale göre arttığı için bacak damarlarında pıhtı oluşumu riski normale göre yüksektir. Uzun süre hareketsiz durmak pıhtılaşma için risk yaratabilmektedir; bu nedenle hareketsiz kalmamaya özen gösterilmelidir. Eğer uzun sürecek bir yolculuğa çıkacaklarsa 2 saat aralıklarla 5-10 dk yürüyüş molaları vermeleri önerilmektedir. Otobüsle ya da trenle seyahat ediyorlarsa koridorda saat başı yürümeleri tavsiye edilir. Seyahat boyunca varis çorabı kullanmaları da faydalı olacaktır. Uçak yolculuklarında ise gebelik haftalarına göre kısıtlamalar bulunmaktadır. Anne adayları 28 hafta öncesi doktor raporu olmadan uçakla seyahat edebilirler. 28-36 hafta arasında doktor raporu ile seyahat edebilirler. 36 hafta üzerinde olan gebelerin ise uçak ile seyahatine izin verilmemektedir. Çoğul gebeliklerde de 32 haftaya kadar izin verilmektedir. Uçak yolcuğunda da yine 2 saat aralıklarla uçağın içinde yürümek ve uçak yolculuk süresi uzunsa yine varis çorabı giymek faydalı olacaktır. Buna ek olarak seyahat süresinde sağlıklı beslenme düzenlerini korumak ve molalarda yüksek karbonhidratlı yiyeceklerle beslenmek zorunda kalmamak adına yemeklerini yanlarında taşımaları da faydalı olacaktır.”

Anne adayları enfeksiyon riski taşıyan havuz ve saunadan uzak durmalı

“Bayram tatilini dinlenerek otelde geçirmeyi tercih eden hamileler otelin restoranında yer alan açık büfenin tatlılarından uzak durmalı; protein ve sebze ağırlıklı beslenmeye çalışmalıdır. Ayrıca çabuk bozulma riski taşıyan gıdalardan kaçınmalı; salataların iyi yıkanmış olduğundan emin değillerse haşlanmış ve pişmiş sebzeleri tercih etmelidirler” diye konuşan Doç. Dr. Işık Kaban; “Konaklayacakları otelde havuz ve sauna gibi enfeksiyon riski taşıyan ortamlardan uzak durarak mümkünse denize girmelerini tavsiye etmekteyiz. Gebelikte güneş lekelerinden kaçınmak için güneş koruyucu kullanmaları da önemlidir. Tüm bunların yanı sıra tatile çıkmadan önce gebelerin doktor kontrolünden geçerek ve doktorlarının görüşünü alarak seyahat etmeleri gerekmektedir. Seyahate gidecekleri yeri acil bir durumda hastaneye ulaşabilecekleri bölgelere göre planlamaları önemlidir. Tatil yapılacak yerde sağlık kuruluşlarına ulaşılabilirliğin önceden kontrol edilmesi acil bir durumda hızlı hareket etmeyi sağlayacaktır” ifadelerini de kullandı.

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