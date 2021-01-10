Anlık ödeme uygulaması ‘FAST’ vatandaşın kullanımına açıldı

FAST Sistemi ile elektronik ödemelerin sisteme kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN), telefon numarası ve eposta adresi ile kolay ve pratik bir şekilde başlatılmasını sağlayan Kolay Adresleme Sistemi de kullanıma sunuldu. FAST Sistemi’nin yaygın kullanımının yakından izlenmesi amacıyla ilk aşamada 50 lira limitli olarak başlatıldığı aktarılan açıklamada, “Bu limit, kullanımın yaygınlığına göre kademeli şekilde artırılarak 1.000 liraya kadar yükseltilecektir. FAST Sistemi, işlem limitlerinin daha yüksek seviyelere çıkarılması ve karekodlu ödemeler ile ödeme isteme gibi katma değerli yeni özelliklerin de yakın vadede eklenmesiyle, dijital ekonominin bir üst seviyeye taşınmasına önemli katkılar sağlayacaktır” ifadelerine yer verildi.