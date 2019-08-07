0553 313 94 23

"Anlaşmasız Brexit, İngiltere’nin güvenliğini tehlikeye sokar"

İngiltere’nin Terörle Mücadele Başkanı Neil Basu, İngiltere’nin Avrupa Birliğinden (AB) anlaşma yapmadan ayrılmasının ülke güvenliğini tehlikeye sokacağını ifade etti.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:03
"Anlaşmasız Brexit, İngiltere’nin güvenliğini tehlikeye sokar"

İngiltere’nin Terörle Mücadele Başkanı Neil Basu, İngiltere’nin Avrupa Birliğinden (AB) anlaşma yapmadan ayrılmasının ülke güvenliğini tehlikeye sokacağını ifade etti.


İngiltere’nin Terörle Mücadele Başkanı Neil Basu, İngiliz medyasına yaptığı açıklamada, anlaşmasız Brexit’in İngiliz polisinin ciddi suçlular hakkında Avrupa verilerine erişmesini engelleyeceğini ve 31 Ekim’den itibaren emniyet ve güvenliğe zarar vereceğini bildirdi.


İngiltere polisinin Schengen Bilgi Sistemi, yolcu ismi kayıtları ve Avrupa tutuklama müzakeresi aracılığıyla verilere erişimi kaybedeceğini bildiren Basu, "Bu, ülkeye gelen ciddi suçluların, aranan ya da kaçak olanların bizim tarafımızdan bilinememesine yol açacak ve bu da ciddi bir risk doğuracaktır. Bu konuda derin endişelerimiz var. Bu güvenliğimizde hasar meydana getirir" dedi.


Sistemin zarar verici etkilerini aza indirgeyebileceklerini söyleyen Basu, bu şekilde sistemin yavaşlayacağını belirtti. Basu, "Bu sistemler ve araçlar AB’de çok iyi bir sebeple geliştirildi. Anlaşmasız Bexit’te hepsini kaybederiz. Yeniden pazarlık yapmamız gerek" diye konuştu.


İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Brüksel ile yeni bir anlaşmaya varmak istediğini ancak İngiltere’nin 31 Ekim’de AB’yi gerektiğinde anlaşma yapmadan bırakacağını ve ülkenin izleyebilecek aksaklığa hazırlıklı olması gerektiğini söylemişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MEB'den öğretmenler için kısa öykü yarışması
    1. MEB'den öğretmenler için kısa öykü..
    2. Alanya’da otomobilden uyuşturucu hap..
    3. Serdivan Belediyesi hayırseverlerle..
    4. Hac, Müslümanların kardeşlik kongresidir
    5. Diego Forlan futbolu bıraktı
    6. Mersin'de orman yangını
    7. Eskişehir’den milli hentbolcularımız..
    8. Fransa'dan Mitroglou açıklaması!
    9. ASELSAN'ın bu yılki net karı belli oldu
    10. Seferihisar bilişim mucitlerini arıyor
    11. Mudanya’da balık fiyatları cep yakıyor
    12. Fena rezil oldu! İP'linin Kaz Dağı..
    13. "Anlaşmasız Brexit, İngiltere’nin..
    14. Giray Bulak: "4-5 oyuncu almayı..
    15. Akar: "Toplantıda muhataplarımızın..
    16. "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi" ile..
    17. Cidde’de ikinci sinema salonu açıldı
    18. Çemsan Kurban bağışı vekaletini..
    19. TOKİ ödemelerinde indirim olacak mı?..
    20. Milli Savunma Bakanı Akar: "(ABD..
    21. GÜNCELLEME - Konya'da DEAŞ operasyonu
    22. 14 sene önce yerleşti, adada ondan..
    23. Bartın Üniversitesi’nde yeni..
    24. Balayı dönüşündeki kazada gelin..
    25. Hindistan'ın 'Cammu Keşmir' kararı..
    26. ASELSAN'dan ilk yarıda 1,3 milyar lira..
    27. Bursa’da duygu dolu anlar
    28. Demre’de, ’10 Yılın Muhasebesi’..
    29. Aksa Elektrik tüketim rakamlarını..
    30. Kurban pazarında satıcılara sahte para..
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"

    Günün Karikatürü

    05 Ağustos 2019
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    “Erdoğan bu ziyaretle, nasıl mücadele edeceğinin sinyali verdi!”
    “Erdoğan bu ziyaretle, nasıl mücadele edeceğinin sinyali verdi!”