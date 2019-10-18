Anlaşma sonrası Fatih Portakal'dan skandal açıklama! Tepki yağıyor

Türkiye ve ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusu için varılan anlaşma sonrası FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, açıklamalarda bulundu.

Daha önce kullandığı "Türkler PKK'ya teşekkür etmeli" sözleriyle terör örgütünün safında yer alan Portokal'ın Türkiye'nin Suriye konusunda ABD ile yaptığı mutabakatla ilgili skandal ifadeler kullandı.

Fatih Portakal: Türkler PKK'ya teşekkür etmeli

Masum sivilleri ve bebekleri öldüren terör ögütü PKK'ya övgüler dizen Fatih Portakal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD Başkanı Trump'ın dediğinin olduğunu Türkiye'nin ise kendini kurtarmaya çalıştığını iddia etti.

İşte Portakal'ın tepki çeken o paylaşımı:

"ABD’lilerle, 8 saatlik Ankara ziyaretinde arabuluculukları sayesinde kabul edilmese de ateşkes sağlandı. Trump’ın dediği oldu. İktidar ise anlaşma diyerek kendini kurtarmaya calıştı."

Türkiye'nin sahadaki ve masadaki zaferini görmezden gelen Fatih Portakal'a gösterilen tepkilerden bazıları: