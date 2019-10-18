0553 313 94 23

Anlaşma sonrası Fatih Portakal'dan skandal açıklama! Tepki yağıyor

Türkiye ve ABD arasında 4 saat 20 dakika süren ve Türkiye'nin zaferi ile sonuçlanan anlaşma sonrası Fatih Portakal'ın yaptığı açıklamaya sosyal medyadan tepki yağdı.

18 Ekim 2019 Cuma 15:41
Anlaşma sonrası Fatih Portakal'dan skandal açıklama! Tepki yağıyor

Türkiye ve ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusu için varılan anlaşma sonrası FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, açıklamalarda bulundu.

Daha önce kullandığı "Türkler PKK'ya teşekkür etmeli" sözleriyle terör örgütünün safında yer alan Portokal'ın Türkiye'nin Suriye konusunda ABD ile yaptığı mutabakatla ilgili skandal ifadeler kullandı. 

Fatih Portakal: Türkler PKK'ya teşekkür etmeli

Masum sivilleri ve bebekleri öldüren terör ögütü PKK'ya övgüler dizen Fatih Portakal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD Başkanı Trump'ın dediğinin olduğunu Türkiye'nin ise kendini kurtarmaya çalıştığını iddia etti.

İşte Portakal'ın tepki çeken o paylaşımı:

"ABD’lilerle, 8 saatlik Ankara ziyaretinde arabuluculukları sayesinde kabul edilmese de ateşkes sağlandı. Trump’ın dediği oldu. İktidar ise anlaşma diyerek kendini kurtarmaya calıştı."

Türkiye'nin sahadaki ve masadaki zaferini görmezden gelen Fatih Portakal'a gösterilen tepkilerden bazıları:

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 15:41
  1. Ankara
  2. FOX TV
  3. Fatih Portakal

YORUM YAZ

  • NailNail3 dk önce
    Her haliyle satılmışlığı sırtaran birisinden başka türlü yorum beklenemez haliyle. Hele milli konu ve de çıkarkar konusunda...
  • Ke-mal Ke-mal 4 dk önce
    Bu adamı susturmaya gücü yok devletimizin 
  • mutmainemutmaine7 dk önce
    Muhalefet olacaklar ya....ne yazacağını şaşırıyorlar......Memleket dengesiz dolu...memnuniyetsiz ,çirkef dolu...AKİTe yorum yazmak için sıraya giriyorlar....
  • YILMAZYILMAZ9 dk önce
    Fatih portakal bu ne yapsan mutlu edemezsin bu adamı istedigi olmadı oyüzden kıvrım kıvrım kıvranıyor bunların kafalarının almadıgı birşey var ALLAH herzaman doğrudan yanadır
  • osmanliosmanli10 dk önce
    bu gerizekaliyi dinleyen de gerizekalidir. Lan manyak, ABD basini, AB basini diyorki bu Turkiyenin zaferi ki oyle. Sen inanmaman kimin umrunda. zurnanin son deligisin zaten. Bu anlasmanin bir zafer oldugu nerden mi belli. Turkiyenin iki yil once soyledigi ve her firsatta Amerikayi davet etti YPG nin bolgdene cekilmesi be 30 millik guvenli bolgenin Turkiye kontrolunde olusturulmasi (hatta Turkiye buna Turkiye ABD konturolu dahi demisti). Eeee ya okudugunu anlamiyor bu salak yada alzermer falan oldu gerizekali.
  • Nadir Nadi KIRCINadir Nadi KIRCI17 dk önce
    Cephedeki muhalifler savaştan.silahtan anlar.bunlar da ise ANLAK diye birşey yok....
  • lütfilütfi36 dk önce
    Bu sözlerin neresi yanlış.Amerika arabuluculuk için gelmedimi.Ateşi durdurmak yada ateşkes sağlanmadımı?Amerika bunlar için geldi ve aldı.Karşılığında bizde yaptırımlardan kurtulduk.
  • milletmillet37 dk önce
    Kaybeden böyle hiç oğlu hiçler oldu .Emin ol potakal bir gün bu devlet senin ve senin gibilerin mutlaka suyunu sıkacak .Mutlaka , sabredelim ve görelim
  • Arif DoganArif Dogan37 dk önce
    Bu zati lutfen Ermenistana geziye gonderiniz. Biraz hava alsin. Belki akli basina gelir. Cunku akli orada kalmis olabilir.
  • CemCem40 dk önce
    Allah seni kahretsin
  • HAYRETTİNHAYRETTİN40 dk önce
    Çok merak ettim bu Müslüman değil acaba Türk'müyoksa Bizim kanı bozuklardan mı 
  • termintermin41 dk önce
    PORTAKAL TÜRKİYE ONLARIN ŞARTLARINI KABULEDECEK OLSAK.... 1. NİYE ABD GELSİN ,,,2. İSTEDİĞİMİZİ YAPMIYORLARSADA,, BURAYA GELMEZDİ BİLDİĞİ GİBİ YAPARDI O GÜCÜ VAR ZATEN...3. ONLARIN ŞARTLARINA GÖRE PAZARLIK ETMEK İSTESEYDİK,, O ZAMAN TÜRKİYEDEN BİR HEYET ABD YE GİDERDİ..APAR TOPAR BURAYA GELMEZLERDİ....
  • ÖzgünÖzgün41 dk önce
    Nesi yanlış insanları suçlamaktan vazgeçin.Millet biliyor olup biteni.
  • Mustafa Mustafa 46 dk önce
    bunu dışarda görsen adam yerine değil köpek yerine koymazsın ama tvye çıkıp böyle ulu orta havlayınca millette bu salağı adam yerine koyup yorum yapıyor. yok mu mahallenizde salak çatlak ne konuştuğunu bilmeyen onlar bile bundan daha temiz dürüst saf ve Adamdırlar.
  • MİSAFİR42 MİSAFİR42 56 dk önce
    İNSAN SIRF MUHALEFET İÇİN MUHALEFET YAPMAK İSTERSE İNSAN SAĞIR KÖR VE DİLSİZ OLUR EĞER ANTLAŞMA OLMASAYDI YAPTIRIMLAR ARTARAK DEVAM ETSEYDİ EKRANLARDA GÖSTERMELİK ABD YE ERKEKLİK TASLAR EKRAN OLMAYAN YERDE ZİL TAKIP GÖBEK ATARLAR TIPKI BU ZAT GİBİ . AKLI BAŞINDA TOPLUMUN ACİLEN BUNA VE BUNLARIN BENZERLERİNE NE MAL OLDUKLARINI HATIRLATMASI GEREKİR VESSELAM
  • OvalıOvalı1 sa önce
    Yorumcunun biri rumuzuna recep tayip yazmış.yorumda portakalı öve öve bitirememis .hain olduğu kesin. 
  • MalatyalıMalatyalı1 sa önce
    Amerikanin. Herseyi portakala Tatli geliyor bilhasa turumpunki
  • musdemmusdem1 sa önce
    sen kötü bir insansın sayın portakal.
  • Akıl Etmeye Çalışan Akıl Etmeye Çalışan 1 sa önce
    Bu tarz düşünceleri olan insanları neden dikkate alıyorsunuz. Onun takipçileri zaten burda değil.
  • BatıleziciBatılezici1 sa önce
    Hakikaten Türkiye’de hain de çok angut da çok… Ulan askerini savaştırmadan ABD ve taşeronlarını çekilmeye zorluyorsun bunu eleştiriyor… Ulan sen kimsin, nesin?
  • Mustafa Biçer Mustafa Biçer 1 sa önce
    ...........u
  • Xxxxl Xxxxl 1 sa önce
    Xxxxl fatih portakal.Sen sülale boyu laçkalaşmış birisin sen.
  • SahinSahin1 sa önce
    Böyle babalariabd,de ,avrupada orda burda olanlari haber yapmayin.bu .. Dinleyenlerde ayni kendisi gibi.
  • Battalgazi Battalgazi 1 sa önce
    Fatih Portakal denen adam. Allah seni islah etsin bu dünyanın altıda var unutma...
  • Hmz Hmz 1 sa önce
    Siyonist İsrail'in borazanı Fatih portakal
  • NedimNedim1 sa önce
    .............n teki.wasinton portakali.
  • KaanKaan1 sa önce
    Bu adamı sevmem ama dopru demiş
  • recep tayyiprecep tayyip1 sa önce
    helal olsun Fatih abigerçekleri söylüyorsun. Seni sonuna kadar destekliyoruz. Ne mutlu Türküm Diyene.
  • mustafamustafa1 sa önce
    portakal iyi bir meyvedir...ama çürüyünce berbat olur...bu çürük olanından...bu millet sanki duyduğunu ve okuduğunu anlamıyorda bu çürüke soruyor...senin sıkıntınıda anlıyoruz....ama başkan kazandı millet size kudurmak düşüyor...
  • CapanoCapano1 sa önce
    Portakal seni dilim dilim yapıp çöpe atmak lazım anladın sen...
  • Abdulcabbar Abdulcabbar 1 sa önce
    Türkiye’nin beyn-el milelzeminde bu kadar değer kazanmasınınTürkiye düşmanlarının bir tarafınabatması kadar doğal bir şey yok
  • Osman TuranOsman Turan1 sa önce
     Fatih portakal ................ önde gidenidir
  • Tata TongaTata Tonga1 sa önce
    eskiden amerikanın orada ne işi var diye soranlar şimdi de fatih portakalı eleştiriyor...hakikaten amerikanın orada ne işi var?
  • DELİ DUMRULDELİ DUMRUL1 sa önce
    F.P kötü dediği iyi olduğuna göre her şey yolunda :))
  • YÜKSELYÜKSEL1 sa önce
    Tam nir .......... portakal
  • VAHAP KALYONCUVAHAP KALYONCU1 sa önce
    Bu adam ne yapsan konuşur çünkü adam değil.TÜRKİYE NE KAYBETTİ ne yapmak istiyordu okuma yazması olan herkes bunu görebilir eğer aklını kiraya vermediyse.
  • emreemre1 sa önce
    doğru demiş. hiç kıvırmayın, aynen de böyle oldu. yazıklar olsun.
  • Bu yobaz sadece pkk ya mı teşekkür eder? Bu yobaz sadece pkk ya mı teşekkür eder? 1 sa önce
    Bir kerede ülkenizden yana olun yazık yazık bu ülkede okuyup ekmek parası Kazanıyorsunuz... Erdoğan a teşekkür et..!.!

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Nuri Pakdil özel izinle oraya defnedilecek
  1. Nuri Pakdil özel izinle oraya..
  2. Edirne'de yüzlerce kaçak göçmen..
  3. Gelin görümce fuhuş yaptırdığı..
  4. Çocukların oynadığı maytap patladı: 4..
  5. Davutoğlu harekete geçti! O ilde..
  6. Anlaşma sonrası Macron'dan flaş açıklama
  7. Başkan Erdoğan net rakamı duyurdu:..
  8. Eskişehir'de kaçak silah operasyonu! 7..
  9. Askere gidenler işsizlik maaşı almaya..
  10. Nuri Pakdil'in vefatından 10 dakika..
  11. Çocukların seveceği en sağlıklı tatlı:..
  12. Rusya'da Birinci Petro dönemine ait..
  13. Beyaz Saray'dan flaş Türkiye..
  14. Almanya'da polis izledi, PKK'lılar..
  15. Esenler otogar giriş ücreti ne kadar?
  16. Aydın'da 54 düzensiz göçmen yakalandı
  17. Ekrem İmamoğlu’nun ‘halk sütü’..
  18. Öksürük ve balgama ne iyi gelir?
  19. Uzman isimlerden kritik uyarı: Türkiye..
  20. Trump'ın hamlesine karşı AB'den tehdit!
Bu değirmenin suyu nereden geliyor? Sessiz sedasız bakın ne yapmışlar!
Bu değirmenin suyu nereden geliyor? Sessiz sedasız bakın ne yapmışlar!
Mustafa Destici TBMM’de yaşananları Akit TV’ye anlattı: Beni Meclis’ten çıkarmak istediler
Mustafa Destici TBMM’de yaşananları Akit TV’ye anlattı: Beni Meclis’ten çıkarmak istediler
ABD'den skandal YPG hamlesi! Türk muhabiri görünce böyle geri vites yaptı
ABD'den skandal YPG hamlesi! Türk muhabiri görünce böyle geri vites yaptı
Türkiye ziyareti öncesi orada durdular! Kritik görüşme öncesi ABD'lilerden şaşırtan mola
Türkiye ziyareti öncesi orada durdular! Kritik görüşme öncesi ABD'lilerden şaşırtan mola
Türkiye'den çok önemli Rusya açıklaması!
Türkiye'den çok önemli Rusya açıklaması!

Günün Karikatürü

17 Ekim 2019
Kritik görüşmede mutabakat sağlandı
Kritik görüşmede mutabakat sağlandı
Suriye'den "TSK'yla karşılaşırsanız ne olacak?" sorusuna küstah cevap
Suriye'den "TSK'yla karşılaşırsanız ne olacak?" sorusuna küstah cevap