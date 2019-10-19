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Anlaşma sonrası 'Erdoğan'dan Putin'e tüm dengeleri değiştirecek teklif!'

ABD ile anlaşma sonrası, Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rus lidere önemli bir teklif sunacağı belirtildi.

19 Ekim 2019 Cumartesi 15:45
Anlaşma sonrası 'Erdoğan'dan Putin'e tüm dengeleri değiştirecek teklif!'

Türkiye ile ABD, Barış Pınarı Harekatı'nın yapıldığı bölgede güvenli bölge kurulması için anlaştı. Sınırın geri kalanına ise, Rusya aracılığında PKK'nın yan kolu olan SDG ile yaptıkları anlaşma sonrası Esed rejiminin ordusu yerleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Salı günü Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesinde Türkiye'nin bu bölgelerde de güvenli bölge kurma talebini ileteceği iddia edildi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence başkanlığındaki Amerikan heyetinin Ankara'da yaptığı görüşmeler sonucunda, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na ara vermesi, YPG'nin sınırın 30 kilometre güneyine kadar geri çekilmesi, ağır silahlarının alınması ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sorumlu olacağı bir güvenli bölgenin oluşturulması kararlaştırılmıştı.

PKK bölgeyi Esed'e bıraktı

13 Ekim'de başını YPG'nin çektiği SDG ile Şam arasında, Rusya'nın arabuluculuğu, hatta yönlendirmesiyle, bir uzlaşmaya varıldı.

Buna göre "tüm Suriye-Türkiye sınırının" Esed rejimine bağlı ordu tarafından kontrol edilmesi üzerinde anlaşıldı ve Esed'in askerleri, bu bölgenin büyük bir kısmına girdi. ABD askerleri de eş zamanlı olarak buradaki üslerinden çekildi.

Terörist SDG ve Şam'ın imzaladığı metinde sadece Türkiye'nin operasyon yürüttüğü Tel Abyad-Rasulayn arası, yani Jeffrey'nin "Türkiye'nin kontrolündeki güvenli bölge" dediği alan, "şimdilik belirsiz bir pozisyonda" bırakılıyor.

Sınırın geleceğini Erdoğan-Putin görüşmesi belirleyecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD heyeti ile yapılan görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, ABD'nin çekildiği ve Suriye ordusunun girdiği bu bölgelerle ilgili durumun Rusya ile müzakere edileceğini söyledi:

"Bizim amacımız Fırat'ın doğusundan Irak sınırına kadar 444 kilometre uzunlukta hiçbir teröristin kalmaması. Bunun bir kısmını ABD ile hallediyoruz, bir kısmını Rusya ile halledeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, "Sayın Putin'le yapacağım görüşmeyi bu sürecin bir ayrı unsuru olarak kabul ediyorum." açıklaması yaptı.

Jeffrey de gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin "Ruslar ve Suriyeliler ile kendi görüşmelerini yapacaklarını" belirtti ve "bu bölgelerin daha sonra Türkiye kontrolünde bir güvenli bölgeye dönüşüp dönüşmeyeceğine" bu görüşmelerde karar verileceğini, Amerikan ve Türk heyetlerinin bu detaya girmediğini söyledi.

ABD'li heyetin Ankara'da olduğu ve anlaşmaya varıldığı günün sabahında, Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentyev de Ankara'daydı ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'la görüştü.

BBC Türkç'de yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'e, Esed'in elinde tuttuğu teröristlerin yerleştiği bölgelerde de Türkiye'nin üs kurma yönünde teklif ileteceği belirtildi.

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Haber Tarihi: 19 Ekim 2019 Cumartesi 15:45
  1. Ankara
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Şam
  4. Esed
  5. Rusya
  6. Soçi
  7. Putin

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