Anlaşma sonrası Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye ve ABD arasında varılan Suriye mutabakatına ilişkin "Masaya oturduğumuz ülkelerin kaos politikalarına güvenmiyoruz. Ne ABD'ye güveniyoruz, ne Rusya'ya güveniyoruz. Bugüne kadar kaosu temsil etmişlerdir." dedi.

Bolu ziyaretinde konuşan İmamoğlu, mutabatla ilgili şunları söyledi:

"O cephede, o süreçte teröre karşı mücadelede ne yazık ki masaya oturduğumuz ülkelerin kaos politikalarına da güvenmiyoruz. Ne ABD'ye güveniyoruz, ne Rusya'ya güveniyoruz. Bugüne kadar kaosu temsil etmişlerdir. Suriye'nin topraklarının altındaki petrolü düşünenlerin, üstündeki milyonlarca Suriyeliyi düşünmeyenlerin bize hiçbir faydası olmaz"