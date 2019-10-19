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Anlaşma sonrası Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama

Türkiye ve ABD arasında sağlanan Suriye mutabakatına ilişkin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu açıklamalarda bulundu.

19 Ekim 2019 Cumartesi 14:37
Anlaşma sonrası Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye ve ABD arasında varılan Suriye mutabakatına ilişkin "Masaya oturduğumuz ülkelerin kaos politikalarına güvenmiyoruz. Ne ABD'ye güveniyoruz, ne Rusya'ya güveniyoruz. Bugüne kadar kaosu temsil etmişlerdir." dedi.

Bolu ziyaretinde konuşan İmamoğlu, mutabatla ilgili şunları söyledi:

"O cephede, o süreçte teröre karşı mücadelede ne yazık ki masaya oturduğumuz ülkelerin kaos politikalarına da güvenmiyoruz. Ne ABD'ye güveniyoruz, ne Rusya'ya güveniyoruz. Bugüne kadar kaosu temsil etmişlerdir. Suriye'nin topraklarının altındaki petrolü düşünenlerin, üstündeki milyonlarca Suriyeliyi düşünmeyenlerin bize hiçbir faydası olmaz"

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Haber Tarihi: 19 Ekim 2019 Cumartesi 14:37
  1. Bolu
  2. Ekrem İmamoğlu

YORUM YAZ

  • hsnhsn17 dk önce
    la biz sana da güvenmiyoruz.
  • zaferzafer23 dk önce
    Ya bu adamda gercektenbeyin yok..sanki kendileri suriyelileri cok dusunuyor...o yuzden gelir gelmez bi tas corbayi bile cok gördünüz
  • necmi uluslunecmi uluslu24 dk önce
    dam üstünde saksagan vur beline kazmayı.Konuşmuş olmak için söylenmiş alakasız sözler.Böyle kukla başkan'danda böyle konuşma beklenir.
  • HaticeHatice25 dk önce
    Ilk olarak kafasi karisti simdi kankalari olumden kurtuldu simdide abd ye rusyaya guven olmaz diyor
  • kaankaan29 dk önce
    şu herifi haber yapmasanız çok güzel olucak.
  • SelimSelim31 dk önce
    Pkk ypk ve yandaşlarına güveniyormusun
  • MİSAFİR 42MİSAFİR 4232 dk önce
    NE OLDU SEN ABD DEKİ BİR TAKIM MAHFİLLERİN GAYRİ MİLLİ PROJESİ DEĞİLMİSİN MİLLİ HÜKÜMET VE SAYIN TAYYİP ERDOĞAN IN HEM MASADA HEM SAHADA BAŞARILI OLUNCA PROJE CUMHUR BAŞKANLIĞI HAYALİN SUYAMI DÜŞTÜ
  • EdyEdy34 dk önce
    Eeee tamamda ne diyorsun şimdi.
  • Mehmet karaMehmet kara35 dk önce
    Sülün hdpli gavurlara destek çıkan sülün 
  • Hasanali koseHasanali kose35 dk önce
    Bu nediyor onun iman ettigi amerikada zaten bu tam bir vatan ......
  • Kadir andan Kadir andan 36 dk önce
    Yemin ederim ki bu EKREM MÜDAFÂ nın yüzünü veya resmini gördüğüm zaman midem bulanıyor hemen YUNAN lılar ve yaptıkları zülümler aklıma geliyor ve kendisinin de TÜRKİYE deki temsilcisi olduğunu düşünüyorum ,bir insanın ne kadar yalancı ve menfaati ıçın yapamıyacağı sahtekârlık yok diyorum örneğın seçimden önce gittiği eyüp sultan a niye gitmiyor,çünki müfteri iftiracı yabancıda ondan
  • Hanedanoğlu Hanedanoğlu 36 dk önce
    Hangi sıfatla yaptı bu açıklamaya, haftalarca suskunluktan sonra.
  • SemaSema36 dk önce
    Sayin Imamoglu kendi isi ile ilgilense daha iyi olmaz mi? Onun görevi Istanbul'u zirveye cikarmak degil mi? Istanbul'u düzeltsin alt ve üst yapisiyle iletisimi kolaylastirsin...Kendisini ilgilendirmeyen alanlara ilgilendiren kisilere biraksin..
  • YORUM YORUM 36 dk önce
    Harekat başladığında terör örgütlerinin ismini ağzına almayıp şimdi açıklama yapması manidardır.Kaldı ki ABD ve AB terör örgütünükullanıp satışlardan. Bu bilinen birşey.Terör örgütünün açıklamalarıda ABD nin kendilerini sattığı yönündedir.İ.oğlu nun açıklamalarına itibar etmiyorum gerek de yok zaten.Susması konuşmasından daha az sinir bozucu.
  • SadıkSadık37 dk önce
    Lütfen bu insanların reklamını bari siz yapmayın haberimiz ne dediğinden siz onu gündemde tutmak İÇİN elinizden geleni yapıyorsunuz o bir belediye başkanı konusu ile ilgili bir durum varsa ey vallah
  • hercaihercai40 dk önce
    Ajda Pekkan'i ara, o sana petrol tiyosu verir! Sadece belediye baskanisin, Istanbul'un sorunlariyla ugras! Cumhurbaskani yardimcisi falan da degilsin.
  • Ökgeş emmi Ökgeş emmi 44 dk önce
    İoglu diyorki herkesle kötü ol yalnızlaş, ioglu öyle diyor
  • milletmillet49 dk önce
    Ee bumu bilmeyen mi var pyd ye ne diyorsun .Allahım dilsiz şeytanları, bizden gibi gözüküp kafire uşaklık yapan kafirleri sen kahret bunlara oy veren ahmak müslümanları hidayete erdir
  • ahmetahmet49 dk önce
    eeene dedin sen şimdi...bu açıklamadan çok şey anlaşılmıyor ekrem daha açık bir açıklama yapta ne düşündüğünü bilsin bu millet.. ama benim anladığım sen anlaşmaya varılmasına ve rusya ilede anlaşabilme ihtimaline bozulmuşsun galiba....
  • Çukurova fatih'i Çukurova fatih'i 53 dk önce
    Gerçekten katıksız ..........sun imamoğlunokta
  • M Ali KM Ali K57 dk önce
    aferinekrem
  • yusufyusuf58 dk önce
     askere destek vermen verenede laf söylersiniz siz..........

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