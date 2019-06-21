Anlaşma sağlandı! Konyaspor'dan Alper Uludağ hamlesi Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Gençlerbirliği'nde sözleşmesi sona eren Alper Uludağ ile prensipte anlaşma sağladığı iddia edildi.

Teknik direktör Aykut Kocaman’ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten Konyaspor’da savunma hattına takviye geldi. Yeşil beyazlıların geçen sezon Gençlerbirliği’nde iyi bir performans sergileyen 28 yaşındaki sol bek oyuncusu Alper Uludağ ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi. Deneyimli futbolcu geçen sezon Ankara ekibinde 31 maçta forma giyerken 4 gol kaydetti. Ajansspor

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