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Anlaşma sağlandı! İşte Ozan Kabak'ın yeni takımı...

Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan ve buradaki başarılı performansıyla devlerin kıskacına giren Ozan Kabak'ın yeni takımı Schalke 04 oldu.

27 Haziran 2019 Perşembe 12:30
Anlaşma sağlandı! İşte Ozan Kabak'ın yeni takımı...

Serbest kalma bedeli 15 milyon Euro olan Ozan Kabak’a, Bayern Münih, Milan ve West Ham’ın ardından Schalke 04 de talip olmuştu.

Alman ekibi, Ozan Kabak transferinde mutlu sona ulaştı. Geçtiğimiz duyurulan Ozan Kabak-Schalke 04 teması sonrası yapılan görüşmelerde kesin anlaşma sağlandı.

Galatasaray yetiştirme parası alamayacak

Kariyerini Schalke 04'te sürdürecek olan Ozan Kabak için Galatasaray Yetiştirme parası alamayacak. Bunun sebebi oyuncunun Almanya'da kalması...

Milan, Bayern, West Ham gibi kulüplerin yakından ilgilendiği genç futbolcu bu sezon başı itibarıyla Schalke 04 formasını terletecek.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 12:30
  1. Ozan Kabak
  2. Schalke 04
  3. Galatasaray
  4. Bundesliga
  5. Dev transfer
  6. futbol
  7. Almanya

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