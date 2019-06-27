Anlaşma sağlandı! İşte Ozan Kabak'ın yeni takımı...
Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan ve buradaki başarılı performansıyla devlerin kıskacına giren Ozan Kabak'ın yeni takımı Schalke 04 oldu.27 Haziran 2019 Perşembe 12:30
Serbest kalma bedeli 15 milyon Euro olan Ozan Kabak’a, Bayern Münih, Milan ve West Ham’ın ardından Schalke 04 de talip olmuştu.
Alman ekibi, Ozan Kabak transferinde mutlu sona ulaştı. Geçtiğimiz duyurulan Ozan Kabak-Schalke 04 teması sonrası yapılan görüşmelerde kesin anlaşma sağlandı.
Galatasaray yetiştirme parası alamayacak
Kariyerini Schalke 04'te sürdürecek olan Ozan Kabak için Galatasaray Yetiştirme parası alamayacak. Bunun sebebi oyuncunun Almanya'da kalması...
Milan, Bayern, West Ham gibi kulüplerin yakından ilgilendiği genç futbolcu bu sezon başı itibarıyla Schalke 04 formasını terletecek.
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