Anlaşma sağlandı: 100 milyon tonun üzerinde o topraklarda petrol fışkırıyor! Orada işlem tamam, başlayacak!
Petrol Sahası'nın 'Bohai Yüzyılı' Yüzer, Üretim fışkırdı! denetlemek için yapılan işlemlerde nefesler tutuldu! Depolama ve Boşaltma (FPSO) ünitesi, bininci ham petrol tankerini başarıyla işlemden geçirdi. Qinhuangdao 32-6 Petrol Sahası bininci ham petrolde kara artık ortak oluyor.
Qinhuangdao 32-6 Petrol Sahası'nın 'Bohai Yüzyılı' Yüzer, Üretim, Depolama ve Boşaltma (FPSO) ünitesi, bininci ham petrol tankerini başarıyla işlemden geçirdi. 1995 yılında keşfedilen ve 100 milyon tonun üzerinde rezerve sahip olan petrol sahasında, faaliyete başladığından bu yana 270 milyon varilden fazla ham petrol üretildi.
Qinhuangdao 32-6 Petrol Sahası'nın "Bohai Yüzyılı" Yüzer, Üretim, Depolama ve Boşaltma (FPSO) ünitesi Cumartesi günü bininci ham petrol tankerini başarıyla işlemden geçirdi.Bohai Denizi'nin ortasında yer alan ve 100 milyon tonun üzerinde rezerve sahip olan Qinhuangdao 32-6 petrol sahası, 1995 yılında Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi (CNOOC) tarafından keşfedilmişti.
Petrol sahasının faaliyete başlamasından bu yana geçen 22 yılda 270 milyon varilden fazla ham petrol üretildi.
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