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Ekonomi Anlaşma imzalandı! Türkiye Bulgaristan'a doğalgaz transfer edecek
Ekonomi

Anlaşma imzalandı! Türkiye Bulgaristan'a doğalgaz transfer edecek

Türkiye ile Bulgaristan arasında yılda yaklaşık 1,5 milyar metreküpe kadar doğalgaz transferi sağlayacak işbirliği anlaşması imzalandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-03 15:32:00 -
Anlaşma imzalandı! Türkiye Bulgaristan'a doğalgaz transfer edecek

Türkiye ile Bulgaristan arasında yılda yaklaşık 1,5 milyar metreküpe kadar doğalgaz transferi sağlayacak işbirliği anlaşması imzalandı.

BAKAN DÖNMEZ DUYURMUŞTU...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, katıldığı bir televizyon programında Bulgaristan ve Türkiye arasında Doğalgaz satışı yapılacağını ve anlaşmanın yarın imzalanacağını açıkladı. Bakan Dönmez "BOTAŞ en son Umman'da bir görüşme yaptı. Büyük oranda da anlaştılar. Kısa süre içinde bir LNG anlaşması yapacak" dedi. Bulgaristan Enerji Bakanı Rossen Hristov da daha önce Türkiye'nin sıvılaştırılmış Doğalgaz (LNG) terminallerinden 1 milyar metreküplük kapasite kullanmak için müzakerelerin sürdüğünü söylemişti.

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