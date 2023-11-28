Anlaşma imzalandı ama birçok kişi muhalif kaldı, gerilim artıyor! Kuzey Kore sınırda! Bundan sonra ne olacak?
Güney Kore haber ajansı Yonhap’a bir askerî yetkili, Kuzey Kore askerlerinin cuma gününden bu yana Güney Kore sınırındaki nöbetçi kulübelerini yeniden inşa ettiklerini söyledi.
Bu karakollar 2018'den ve iki Kore arasındaki anlaşmanın imzalanmasından bu yana ortadan kalkmıştı. Bu anlaşma, sınır gerilimlerini azaltmayı amaçlıyordu. Ancak durum son zamanlarda değişti.
Seul'ün istihbarat servislerine göre, Pyongyang, Mayıs ve Ağustos aylarındaki iki başarısız denemenin ardından geçen hafta Moskova'nın desteğiyle ilk "Malligyong-1" casus uydusunu fırlattı.
Uzmanlara göre, yörüngeye operasyonel bir casus uydu yerleştirmek, Kuzey Kore'nin özellikle Güney'deki rakibi hakkında istihbarat arayışını en iyi hale getirecek ve askerî bir çatışmaya yönelik önemli verilere erişmesini sağlayacak.
Seul, buna karşılık, iki Kore arasındaki anlaşmayı kısmen askıya aldı. Kuzey ise anlaşmayı tümüyle feshetti.
Güney Koreli bir askerî yetkili, bugün yaptığı açıklamada Pyongyang'ın kısa bir süre önce karakolları onarmak üzere silahlı personel ve teçhizat gönderdiğini söyledi.
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Yonhap haber ajansı, bir askerî yetkilinin, beş yıl önceki askeri anlaşma uyarınca sökülen 11 karakolun yeniden kurulması gerektiğini söylediğini aktardı.
Güney Kore ordusu tarafından yayınlanan bir fotoğrafta dört Kuzey Kore askeri iki ülkeyi ayıran askerden arındırılmış bölgede ahşap bir nöbet kulübesini yeniden inşa ederken görülüyor.
Güney Kore ordusuna göre, Seul, nükleer silahlara sahip Kuzey Kore'nin artan tehditlerine karşı kendini savunmak için "temel bir önlem" olarak sınıra "gözetleme ve keşif varlıkları" konuşlandırdı.
Pyongyang ise buna karşılık olarak yarımadayı ayıran "askerî sınır hattı boyunca bölgeye daha güçlü silahlı kuvvetler ve yeni tür askeri teçhizat konuşlandıracağını" bildirdi.
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