'Anlaşılan CHP'nin adayı o olacak!'

Star yazarı Ersoy Dede, CHP'nin aday belirleme sürecini değerlendirdi. Aday çıkarmakta geç kaldıklarını söyleyen Dede, "Bir süredir asli işini bırakmış tamamen bir siyasi yarış yürüten Metin Feyzioğlu görünen o ki CHP’nin düşündüğü isimler arasında ilk sıralarda." diye yazdı.

İşte Ersoy Dede'nin bugünkü yazısının ilgili bölümü:

"Geç kaldıkları ortada. Ancak elbette CHP’nin ilan edeceği aday seçim yarışının ete kemiğe bürünmesi bakımından anlamlı. Bir süredir asli işini bırakmış tamamen bir siyasi yarış yürüten Metin Feyzioğlu ise görünen o ki CHP’nin düşündüğü isimler arasında ilk sıralarda. Zaten 16 Nisan Referandumu döneminde yurdu baştanbaşa dolaşarak adı konmamış bir kampanyayı başlatmıştı. Sonrasında ise hiç bırakmadı. Hem kendi hevesi, hem CHP’nin aday darboğazı, şartları Feyzioğlu lehine olgunlaştırıyor gibi görünüyor. Ancak bu, Kılıçdaroğlu için tehlike. Misal İlhan Kesici aday olup, Kılıçdaroğlu CHP’sinden fazla oy alsa sorun olmaz da.. Feyzioğlu, CHP’nin son aldığı oyu geçerse, gider o genel başkanlık koltuğuna oturur.. Benden duymamış olun.. "