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Dünya Anlaşacaklardı, İngiltere engel oldu
Dünya

Anlaşacaklardı, İngiltere engel oldu

Arjantin Hava Kuvvetleri ile Kore Havacılık ve Uzay Sanayii arasında FA-50 hafif taarruz uçağı satışı için varılan anlaşmaya İngiltere'den itiraz geldi.

Yeniakit Publisher
2020-11-02 20:24:00 -
Anlaşacaklardı, İngiltere engel oldu

Arjantin Hava Kuvvetleri ile Kore Havacılık ve Uzay Sanayii arasında FA-50 hafif taarruz uçağı için varılan anlaşmaya İngiltere'den itiraz geldi.

Birleşik Krallık, FA-50 hafif taarruz uçağının Arjantin'e satışını etkin bir şekilde yasakladı ve Güney Koreli üretici, Buenos Aires yönetiminin, hafif taarruz uçağını İngiliz yapımı parçalara sahip olduğu gerekçesi ile tedarik edemediğini belirtti.

28 Ekim tarihli mektupta, Kore Havacılık ve Uzay Sanayii'nden üst düzey bir yetkili, Arjantin'in Kore Cumhuriyeti büyükelçisi Alfredo Carlos Bascou'ya, İngiltere hükümetinin ülkeye uyguladığı silah ambargosu sebebi ile FA-50'nin ihraç edilemeyeceğini bildirirken, FA-50 hafif taarruz uçağının, Birleşik Krallık kaynaklı altı ana bileşen içerdiği ifade edildi.

Geçtiğimiz yıl Kore Cumhuriyeti menşeli firmadan 200 milyon dolar değerinde 10 adet FA-50 satın alacağını duyuran Arjantin, 2020 yılında ilk platformların teslimatını bekliyordu.

Kore Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından yapılan açıklamada, "İngiltere ihracat lisansı sorununun bugüne kadar çözülmediğini size bildirmekten üzüntü duyuyoruz. Henüz bir çözüm bulamamış olsa da, Kore Havacılık ve Uzay Sanayii bu İngiltere ihracat lisansı sorununu çözmek için makul bir çaba gösteriyor ” denildi.

"İngiltere'nin bir başka 'imparatorluk küstahlığı' göstergesi"

Arjantin Savunma Bakanı Agustín Rossi, İngiliz hükümetinin Güney Kore ile FA-50 anlaşmasına itiraz ettiğini doğrularken durumu İngiltere'nin bir başka “imparatorluk küstahlığı” göstergesi olarak nitelendirdi.

1982 Güney Atlantik ihtilafının ardından Birleşik Krallık Arjantin'e, FA-50'de olduğu gibi, Britanya menşeli bileşenlerle askeri kullanıma yönelik teçhizatlar da dahil olmak üzere Arjantin'e gönderilen silahlara ambargo koydu.

Arjantin Savunma Bakanı konu ile ilgili, “Bugün FA-50'nin bileşenlerinden birkaçını üreten Birleşik Krallık tarafından bileşenlerin ülkemize satışının yasakladığını öğrendik.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: star.com.tr

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