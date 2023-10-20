Anlamlı protesto... İsrail Büyükelçiliği önüne çocuk oyuncakları bırakıldı

Başkentte bir grup vatandaş, İsrail Büyükelçiliği’nin önünde toplanarak çocuk oyuncağı bıraktı.

İsrail’in Filistin’de sivil vatandaşlara yönelik düzenlediği saldırıların ardından Türkiye’nin farklı noktalarında protesto gerçekleşmişti. Saldırıların devam etmesi ile protestolar her geçen gün devam ediyor. Gerçekleşen protestoların biri Ankara’nın İsrail Büyükelçiliği önünde düzenlendi. Bir grup vatandaş İsrail Büyükelçiliğinin önüne gelerek bebek beşiği içine üzerlerine kan renginde boya dökülen oyuncak bebekler ve çocuk kıyafetleri bıraktı. Grup yapılan açıklamalarında Gazze için gözyaşının bittiği, boğazın düğümlendiği yer olduğunu belirterek olaysız bir şekilde dağıldı.