  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bu alçaklar iyiden iyiye azdı! Demek ki neymiş: Terbiye edilmiş köpekler sahiplerine hırlamazlarmış

Az önce tüm dünyaya duyuruldu! İsrail’in son kahpeliği bakın ne oldu! Vay alçaklar vay

Türkiye'den tarihe geçecek petrol hamlesi! Işık göründü

Borsada satış, altında yükseliş. Çeyrek ve gram altın fiyatı yukarıyı zorluyor

Nestle'den flaş İsrail kararı! Bu adımı atan ilk şirket oldu! Herkes şaşkın

Gazzeli küçük Haya'nın vasiyeti yürekleri dağladı

Haluk Levent Gazze ile ilgili kötü haberi verdi

Merkez Bankası’ndan flaş karar! Bugün oldu! Tüm Türkiye’ye az önce duyuruldu

Orta Doğu’da endişe veren gelişme! Füzeleri düşüren ABD savaşa girecek mi?

TikTok'tan skandal “Filistin” kararı! Sonunda bunu da yaptılar! Bunu kullanan, artık “Ben Müslümanım” demesin
Yerel Anlamlı protesto... İsrail Büyükelçiliği önüne çocuk oyuncakları bırakıldı
Yerel

Anlamlı protesto... İsrail Büyükelçiliği önüne çocuk oyuncakları bırakıldı

Yeniakit Publisher
2023-10-20 14:23:00 - 2023-10-20 14:24:41

Başkentte bir grup vatandaş, İsrail Büyükelçiliği’nin önünde toplanarak çocuk oyuncağı bıraktı.

Başkentte bir grup vatandaş, İsrail Büyükelçiliği’nin önünde toplanarak çocuk oyuncağı bıraktı.
İsrail’in Filistin’de sivil vatandaşlara yönelik düzenlediği saldırıların ardından Türkiye’nin farklı noktalarında protesto gerçekleşmişti. Saldırıların devam etmesi ile protestolar her geçen gün devam ediyor. Gerçekleşen protestoların biri Ankara’nın İsrail Büyükelçiliği önünde düzenlendi. Bir grup vatandaş İsrail Büyükelçiliğinin önüne gelerek bebek beşiği içine üzerlerine kan renginde boya dökülen oyuncak bebekler ve çocuk kıyafetleri bıraktı. Grup yapılan açıklamalarında Gazze için gözyaşının bittiği, boğazın düğümlendiği yer olduğunu belirterek olaysız bir şekilde dağıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23