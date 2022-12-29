Cuma günleri milyonlar, birbirlerinin bu güzel gününü mesajlarla tebrik etmeyi uygun görüyor. Bu sebeple anlamlı, dualı, hadisli mesaj örnekleri araştırılıyor. İşte, cuma mesajları...

Anlamlı en yeni Cuma Mesajları | Hadisli kısa cuma mesajları

Allah’ım! Sen affedicisin, Kerim’sin, affı seversin, beni affet. (Tirmizî, Deavât, 84.) Hayırlı cumalar…

Allah'ım; Yolda olana "Selâmet" Hasta olana "Afiyet" Darda olana "Metanet" Nasip Eyle.. Hayırlı cumalar.

Allah’ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…

Allah’a davet eden, Salih amel işleyen ve ben gerçekten Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözlü kim olabilir? (Fussilet Suresi 33. Ayet)

Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı Cumalar.

Nefret olan yere sevgi, ümitsizlik olan yere ümit, üzüntü olan yere sevinçler dolsun taşsın inşallah. Hayırlı Nurlu Cumalar...

İslam gibi bir dinimiz, Hz. Muhammed (s.a.v) gibi bir peygamberimiz ve mübarek bir Cuma günümüz var. Allah(c.c) dostu, cennetlik kullardan olup dinimize şükredip iman edenlerden yap bizleri Yarabbi. Herkese Hayırlı Cumalar olsun.

Bugün Cuma... Rabbim!.. Dualarınızı hayırlı kılarak kabul eylesin. Cumanız bereketli ve gönlünüzce olsun inşallah.

“Kapınıza gelen bir kediye, camınıza konan bir kuşa sırtınızı dönmeyin. Unutmayın ki bu evren bizler kadar onların da. Cumanız mübarek olsun”

Yüzümüzü güzelleştirdiğin gibi, Ahlakımızı da güzelleştir. İmanımızı tazele ve bizleri Senin yolundan ayırma..! Amin. Hayırlı Cumalar.

Allah'ım! Seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. (İbn Huzeyme, Dua, 751)

Allah’ım! İnancımızdan ötürü bizi zillete düşürmeye gayret edenlere fırsat verme. Bizleri İslam yolundan ayırma. (amin) Hayırlı Nurlu Cumalar.

Duaların geri çevrilmeyeceği bugün de rabbim dualarımızı kabul etsin. Bizleri rahmetinden mahrum bırakmasın güzel Mevlam.

Allahlım! Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz hatalarımızı, günahlarımızı bağışla. Bizlere Merhamet buyur. Şüphesiz Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Hayırlı Nurlu Cumalar…

Allah'ım, bu mübarek cuma günü hürmetine milletimizi terör illetinden muhafaza eyle! Cumanız mübarek olsun...

'Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem.' Diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile hayırlı cumalar dilerim.

Ey benim güzel mevlam! Benim senden istedikIerimi değil; senin bende görmek istediklerini yaşat bana. Hayırlı Cumalar!

Ey gecenin sahibi.. Nasıl ki kudretinle geceyi gündüzle örtüyorsan; bizim de hatalarımızı, günahlarımızı rahmetinle ört.. Hayırlı cumalar!

Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçiniz olsun. Cumanız mübarek olsun.

Allah'ım! Cehenneme götüren fitneden, cehennemin azabından, zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. (Ebu Dâvûd, Vitr, 32.) Cumanız mübarek olsun...

“Her derde deva Rabbim, senin için imkânsız yoktur. Bu mübarek cuma gününde bizi mucizelerinden mahrum etme”

“Her dua bir damla olsaydı bugün denizler dolardı. Cumanız hayırlı olsun”

"Allahım! Bilerek veya bilmeyerek islediğimiz hatalarımızı, günahlarımızı bağışla. Bizlere Merhamet buyur. Şüphesiz Sen merhametlilerin en merhametlisisin."

Esirgeyen ve Bağışlayan Allah’ın adıyla “Her türlü hamd ve övgü, kuluna Kitab’ı indiren ve onda hiçbir yanlışlığa yer vermeyen Allah’a mahsustur.” (Kehf, 18/1) Dualarınızın kabul olması dileğiyle.

Rabbim dilimizden ve kalbimizden ismini alıkoyma. Bizlere senin sevdiklerinin içerisinde yer almayı ve yüzünü görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…

Bunlar, ALLAH'a ve Ahiret gününe inanırlar, iyiliği emreder, kötülükten menederler ve hayırlarda yarışırlar. İşte bunlar iyi kimselerdendir. (Al-i İmran Suresi 3/114) Hayırlı Cumalar.

“Kalbinde kafasında hafızasında hiçbir ayet bulunmayan kimse harap olmuş bir ev gibidir.” (Tirmizi, Fezailül Kur’an 18) Hayırlı Cumalar…

Allahım! kalbimin tesbihine ümit boncukları dizdin tane tane. Her çekişte af istiyorum ve senin merhametine sığınıyorum. Sen affedicisin affetmeyi seversin. Bizleri de af et! Dua İle Hayırlı Cumalar…

Ey Rabbim. HAYRI VE ŞERRİ gerçekten ayırt edebilmeyi, imtihan olarak verdiklerine YÜREKTEN \’AMENNA\’ diyebilmeyi, imtihanlarımızı EN GÜZEL ŞEKİLDE verebilmeyi, SENİN YOLUNDAN AYRILMAMAYI, seni GERÇEKTEN SEVENLERDEN olmayı bana ve SEVDİKLERİME nasip eyle…(amin) HAYIRLI CUMALAR..

Rabbim belanın

vuku bulduğu bu günlerde bütün dünyaya deva ve sabır ihsan eyle. Bizleri tekrardan Cuma saflarında buluşturmayı nasip eyle. Bütün İslam evrenine hayırlı cumalar.

Bu dünya fani sakın güvenme kimseye! Giden gelmez, gelen durmaz, Allah sevgisi gönülden çıkmaz! Gönlünüz iman cennet mekânınız olsun, hayırlı cumalar arkadaşlar.