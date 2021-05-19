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Siyaset Anketlerde yüzde 1 bile alamayan Davutoğlu'ndan güldüren sözler! 'Cumhurbaşkanı olmak isterim'
Siyaset

Anketlerde yüzde 1 bile alamayan Davutoğlu'ndan güldüren sözler! 'Cumhurbaşkanı olmak isterim'

Anketlerde oy oranı yüzde 1 bile çıkmayan Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı olmak istediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-19 14:08:00 -
Anketlerde yüzde 1 bile alamayan Davutoğlu'ndan güldüren sözler! 'Cumhurbaşkanı olmak isterim'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Halk TV canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan Ahmet Davutoğlu, geleceğe en iddialı şekilde hazırlandıklarını söyledi.

"Hedef budur"

Yapılan kamuoyu araştırmalarında oy oranı yüzde 1 seviyesine bile ulaşamayan Ahmet Davutoğlu, kendisini Cumhurbaşkanı adayı olarak görüp görmediğinin sorulması üzerine; "Eğer siyasette bu alana çıkmışsam, en ilerideki hedef için çıkarım. Cumhurbaşkanlığı dahil, sistemin tümünün Gelecek Partisi tarafından yönetilmesini düşünerek çıkarım. Siyasette, küçük bir parti olayım, pazarlıkların parçası olayım... Öyle olmaz siyaset. Siyasete girecekseniz, iddialı gireceksiniz. Hedef budur. " dedi.

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Yorumlar

Çoban

Geçti Bor'un pazarı
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Zeynel

Olursun olursun
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