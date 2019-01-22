Anketler sonrası harekete geçildi! AK Parti o isimlerle görüşecek

AK Parti yaptırdığı kamuoyu yoklamaları sonrası harekete geçti: FETÖ ve PKK’ya bulaşmayan, AK Parti’ye gönül kırgınlığı olan kesimlerle diyalog kurulacak.

AK Parti’nin seçim manifestosu 31 Ocak’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulacak. AK Parti kurmayları, manifestonun açıklanmasının ardından resmi seçim kampanyasına başlanacağını ve özellikle de Şubat sonundan itibaren Cumhurbaşkanının seçim gezilerine ağırlık vereceğini dile getirdi. Edinilen bilgilere göre, kampanya sırasında uygulanacak stratejide ise bazı başlıklar ön plana çıkarılacak.

Kamuoyu araştırmalarında çıktı

AK Parti’nin yaptırdığı kamuoyu yoklamalarında Türkiye’nin en önemli probleminin büyük oranda işsizlik, enflasyon ve geçim sıkıntısı görüldüğünü dile getiren AK Parti kaynakları, saha çalışmaları sırasında bu konuda önlerine gelecek şikâyetlere karşı alınan tedbirler ile verilen destekleri, vatandaşı ikna edici şekilde anlatılmasına yönelik bir yol izleyeceklerini dile getiriyor. Özellikle, vatandaşlarla yüz yüze yapılacak çalışmalarda anlık çözüm üretilecek problemlerin giderilmesi için özel ekipler görev yapacak. Bu ekipler, Cumhurbaşkanı’nın seçim gezilerine gideceği yerlerde, miting öncesi vatandaşın nabzını tutacak ve söylemler de buna göre oluşturulacak.

Muhalefetin taktiği boşa çıkacak

Muhalefetin seçimleri ‘referandum havasına’ sokma taktiği boşa çıkarılacak, bu kapsamda yerel hizmetlerin ve projelerin yarışacağı bir seçime gidildiği anlatılacak. Seçimlerin ana gündeminin de genel siyasetten çok, projelerin oluşturmasına dikkat edilecek.

Kırgın olan isimlerle diyalog kurulacak

FETÖ ve PKK’ya bulaşmayan, AK Parti’ye gönül kırgınlığı olan kesimlerle diyalog kurulacak. Özellikle Kürt seçmenle güçlü bir iletişim sağlanması da uygulanacak stratejiler arasında yer alıyor. AK Parti adaylarının veya teşkilat yöneticilerinin yanlış anlaşılacak açıklamalardan kaçınmaları ve muhalefetin bunu gündeme getirmesi taktiğine karşı, söylem birliği sağlanacak ve bu konuda özel tedbir alınacak.