Anketçi Murat Gezici'den Fatih Erbakan iddiası

Gezici Araştırma Şirketi'nin Başkanı Murat Gezici, Gazeteci Lale Özan Arslan'la yaptığı röpartajda Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve partisinin gelecekte daha başarılı olacağını belirtti.

"Halk nezdinde Babacan'ın ve Davutoğlu'nun üzerinde"

Fatih Erbakan'ın Rahmetli Necmettin Erbakan'ın oğlu olmasından dolayı gelecekte daha başarılı olacağını ileri süren Gezici, halkın Fatih Erbakan'ı, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun üzerinde gördüğünü söyledi.

Erbakan'ın halkın güvendiği, beğendiği, kabul gördüğü isim olduğunu da söyleyen Gezici, bunların altının doldurulması durumunda Fatih Erbakan'ın çok önemli bir avantaj yakalayacağını iddia etti.

"AK Parti içerisinden çok ciddi anlamda oy alabilir"

Halkın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra Fatih Erbakan'ı yeni bir lider olarak gördüğünü söyleyen Murat Gezici, Erbakan'ın başarıya ulaşabilmesindeki sırrının rahmetli babası Necmettin Erbakan'ın toplumu demokrasi anlamında kucaklaşmaya çalışan önemli bir isim olduğunun altını çizdi. Gezici, rahmetli Erbakan Hoca'nın FETÖ ile arasına mesafe koyan tek isim olduğunu ve milli bir isim olduğu için Fatih Erbakan'ın ailesinin bu süreçte kendisine AK Parti içerisinden de çok ciddi anlamda oy kazandırabileceğini ileri sürdü.