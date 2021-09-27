Anket yayınlandı! Tüm parti seçmeni bu duruma isyan etti

Aksoy Araştırma tarafından yayımlanan Türkiye Monitörü araştırmasının 38. Hafta sonuçlarına göre yurttaşların tamamına yakınının kira fiyatlarını yüksek bulduğu açıklandı.

Araştırmaya göre vatandaşların yüzde 96.5'i ev kiralarının yüksek olduğunu düşünüyor.

Araştırmaya katılanlara sorulan “Sizce Türkiye'de ev kiraları ne düzeydedir?” sorusuna katılımcıların yüzde 79,1 “çok yüksektir” yanıtını verirken; yüzde 17,4 “yüksektir” yanıtını verdi.

Türkiye genelinde yapılan araştırma sonuçlarına göre, yüzde 96,5 Türkiye’de ev kiralarının “çok yüksek” veya “yüksek” olduğu görüşünü paylaştı.

Ev kira ücretlerinin “olması gerektiği gibi” olduğu görüşünü paylaşanların oranı yüzde 3,1 seviyesinde kalırken; kira ücretlerinin “düşük” veya “çok düşük” olduğu görüşünü paylaşanların oranı yüzde 0,4 olarak kaydedildi.

Araştırmaya seçmen bazında bakıldığında ise Cumhur İttifakının iki bileşeni olan AK Parti ve MHP seçmeni arasında da ev kira ücretlerinin “çok yüksek” veya “yüksek” olduğu görüşü hâkim.

AK Parti seçmeni

AK Parti seçmeninin yüzde 93,8’i kira ücretlerinin “çok yüksek” veya “yüksek” olduğunu belirtirken; yüzde 5,6’sı kira ücretleri “olması gerektiği gibi” yanıtını verdi.

Kira ücretlerinin “düşük” veya “çok düşük” olduğunu belirtken AK Parti seçmeni oranı ise yüzde 0,5 seviyesinde kaldı.

MHP seçmeni

MHP seçmeninin de yüzde 97’si kira ücretlerinin “çok yüksek” veya “yüksek” olduğunu belirtti. Kira ücretlerinin “olması gerektiği gibi” olduğu görüşünü paylaşan MHP seçmeninin oranı ise yüzde 3 seviyesinde.

CHP seçmeni

Araştırma sonuçlarına göre, CHP seçmeninin yüzde 98’i ev kiralarının “çok yüksek” veya “yüksek” olduğu görüşünü paylaşırken; kira fiyatlarının “olması gerektiği gibi” olduğu görüşünü paylaşanların oranı yüzde 1,4 seviyesinde gerçekleşti.

İYİ Parti seçmeni

İYİ Parti seçmeninin de yüzde 97’si ev kiralarının “çok yüksek” veya “yüksek” olduğu görüşünü paylaşırken; kira fiyatlarının “olması gerektiği gibi” olduğu görüşünü paylaşanların oranı yüzde 3,3 seviyesinde kaldı.

HDP seçmeni

HDP seçmeninin ise neredeyse tamamı ev kiralarının “çok yüksek” veya “yüksek” olduğu görüşünü paylaşmakta.