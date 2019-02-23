Anket sonuçlarında son durum İstanbul, Ankara İzmir’de kim önde

Yerel seçim 2019 anket sonuçlarına ilişkin son dakika verileri açıklanmaya devam ediyor. 31 Mart yerel seçimleri için vatandaşlar sandık başına gitmeye hazırlanırken, başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere büyükşehirlerin anket sonuçları merak ediliyor. ORC ve MAK Danışmanlık anket sonuçlarından sonra Optimar Araştırma Şirketi de son anket sonuçlarını açıkladı. Peki Anket sonuçlarında son durum İstanbul, Ankara ve İzmir’de kim önde?

3 büyük ilde son anket sonuçları. Yerel seçim 2019 anket sonuçları son dakika verileri gelmeye devam ediyor. Türkiye kritik bir yerel seçimi daha yapacak. 31 Mart 2019 Pazar günü yaklakış 58 milyon seçmen yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gidecek. 17 yıldır Türkiye'yi yöneten AK Parti, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden de başarı elde etmek istiyor. AK Parti ve MHP, terör örgütü PKK ve FETÖ'nün oyununu bozmak için Türkiye'nin bekası söz konusu olduğunu söyleyerek Millet İtitfakının da 31 Mart yerel seçimlerinden gerçekleştirilmesi için çalışmalar yürüttü ve sonunda AK Parti ve MHP 2019 yerel seçimler için Cumhur İttifakı yaptı. AK Parti ve MHP başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere bir çok ilde ittifaklar gerçekleştirdi. Bu ittifaklar çerçevesinde belediye başkan adaylarını her iki parti de bu ittifak kapsamında çıkardı. CHP ise, bazı illerde İYİ Parti bazı bölgelerde ise HDP ile ittifak içerisine girdi. Cumhur ve Millet ittifakının kısayısa yarıştığı iller arasında İstanbul ve Ankara gelmekte. Anket sonuçları 2019. Peki İstanbul ve Ankara'da anket sonuçları ne diyor? İstanbul ve Ankara'da kim önde? İşte son yerel seçim anket sonuçları. Araştırma şirketleri, 31 Mart Yerel Seçimlerine yönelik yaptıkları anketlerin sonuçlarını birbiri ardına açıklıyor. Son olarak, Optimar Araştırma Şirketi üç büyükşehir için yaptığı anketin neticelerini sosyal medya hesabından kamuoyu ile paylaştı.

Ankara'da son durum ne?

14 Ocak-18 Ocak tarihleri arasında, Ankara'da 25 ilçede 3 bin 889 kişiyle yüz yüze anket uygulaması yöntemiyle gerçekleştirilen araştırmada, Mansur Yavaş, Mehmet Özhaseki’nin 8,2 puan üzerinde çıktı. Mansur Yavaş yüzde 42, Mehmet Özhaseki yüzde 31,8 oranında oy alırken, kararsızların oranı ise yüzde 28 olarak açıklandı.

İstanbul anket sonuçları 2019

Optimar’ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışı için Ocak ayında verdiği verilere göre Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu’nun 10 puan kadar önündeydi.

Şirket tarafından dün açıklanan anket sonuçlarında bu farkın yarı yarıya kapandığı görüldü. İstanbul'da 28 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında 3 bin 12 kişiyle yüz yüze yapılan ankette Binali Yıldırım’ın oy oranı yüzde 45,9 Ekrem İmamoğlu’nun oy oranı ise yüzde 41,6 olarak açıklandı.

İzmir son anket sonuçları

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer'in yüzde 40,9, AK Parti'nin adayı Nihat Zeybekci'nin ise yüzde 28,9 oy alacağı öngörüldü.

Adana’da kim önde? Adana yerel seçim anket sonuçları

Adana için yapılan ankette Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hüseyin Sözlü 'nün yüzde 37,4, CHP'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterdiği Zeydan Karalar'ın ise 40,6 oy alacağı öngörüldü.