Anket sonuçları belli oldu! O partinin adayı önde fark yüzde 7
Antalya'da Yapılan Anket Sonucuna Göre AK Parti Adayı Önde 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala yapılan ankete göre, AK Parti adayı Hakan Tütüncü yüzde 41'lik kesimin desteğini alırken, CHP'nin adayı Muhittin Böcek'in oranı yüzde 34'te kaldı. İYİ Parti, DEM Parti, Zafer Partisi ve YRP'nin adayları ise sırasıyla yüzde 7, yüzde 7, yüzde 2 ve yüzde 1.5 oranında destek aldı. Diğer adaylar yüzde 2.5 oranında destek alırken, kararsız/cevap yok oranı ise yüzde 5 olarak belirlendi.
31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Son olarak MAK Araştırma, sonucu en çok merak edilen illerden biri olan Antalya'da vatandaşlara "Bu pazar bir yerel seçim olsa oyunuzu hangi adaya vereceksiniz?" sorusunu yöneltti.
ARADAKİ FARK 7 PUAN
1910 kişiyle yüz yüze yapılan ankete göre; AK Parti adayı Hakan Tütüncü yüzde 41'lik kesimin desteğini alırken, CHP'nin adayı Muhittin Böcek'ten yana tercihini kullananların oranı ise yüzde yüzde 34'te kaldı. İşte Antalya anketinden çıkan sonuç;
(AK Parti) Hakan Tütüncü | %41
(CHP) Muhittin Böcek | %34
ÖNE ÇIKAN VİDEO
(İYİ Parti) Nesrin Ünal | %7
(DEM Parti) Kemal Bülbül | %7
(Zafer Partisi) Oğuz Ersöz | %2
(YRP) Ümit Özkurt | %1.5
Diğer Adaylar | %2.5
Kararsız/Cevap Yok | %5
Siyaset
Son seçimi bilen Optimar'ın İzmir anketinin sonucu gündemi altüst edecek! Canlı yayında duyurdu