Anket sonuçları belli oldu! O partinin adayı önde fark yüzde 7

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Son olarak MAK Araştırma, sonucu en çok merak edilen illerden biri olan Antalya'da vatandaşlara "Bu pazar bir yerel seçim olsa oyunuzu hangi adaya vereceksiniz?" sorusunu yöneltti.

ARADAKİ FARK 7 PUAN

1910 kişiyle yüz yüze yapılan ankete göre; AK Parti adayı Hakan Tütüncü yüzde 41'lik kesimin desteğini alırken, CHP'nin adayı Muhittin Böcek'ten yana tercihini kullananların oranı ise yüzde yüzde 34'te kaldı. İşte Antalya anketinden çıkan sonuç;

(AK Parti) Hakan Tütüncü | %41

(CHP) Muhittin Böcek | %34

ÖNE ÇIKAN VİDEO

(İYİ Parti) Nesrin Ünal | %7

(DEM Parti) Kemal Bülbül | %7

(Zafer Partisi) Oğuz Ersöz | %2

(YRP) Ümit Özkurt | %1.5

Diğer Adaylar | %2.5

Kararsız/Cevap Yok | %5