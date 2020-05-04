Anket sonuçları belli oldu! Koronavirüsten Putin’e ağır darbe
Koronavirüs Rusya’yı etkilemeye devam ederken Vladimir Putin’e de ağır darbe vurdu. Yapılan anket sonuçlarına göre koronavirüs sürecini iyi yönetmediği gerekçesiyle Putin güven oyu kaybetti.
Yapılan ankette Rusya Devlet Başkanı Putin’in koronavirüs (Covid-19) sürecini iyi yönetemediği gerekçesiyle güven kaybettiği sonucu çıktı.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında son dönemlerde artış gösteren Rusya'da salgınla mücadeleye ilişkin anket düzenlendi. Yapılan ankette Rusya Devlet Başkanı Putin’in koronavirüs (Covid-19) sürecini iyi yönetemediği gerekçesiyle güven kaybettiği sonucu çıktı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin' e olan güvenin ülke genelinde artan koronavirüs vakaları nedeniyle gerilediği belirtildi.