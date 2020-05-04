  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Anket sonuçları belli oldu! Koronavirüsten Putin’e ağır darbe

Koronavirüs Rusya’yı etkilemeye devam ederken Vladimir Putin’e de ağır darbe vurdu. Yapılan anket sonuçlarına göre koronavirüs sürecini iyi yönetmediği gerekçesiyle Putin güven oyu kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 13:26:00 -
Anket sonuçları belli oldu! Koronavirüsten Putin’e ağır darbe

Yapılan ankette Rusya Devlet Başkanı Putin’in koronavirüs (Covid-19) sürecini iyi yönetemediği gerekçesiyle güven kaybettiği sonucu çıktı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında son dönemlerde artış gösteren Rusya'da salgınla mücadeleye ilişkin anket düzenlendi. Yapılan ankette Rusya Devlet Başkanı Putin’in koronavirüs (Covid-19) sürecini iyi yönetemediği gerekçesiyle güven kaybettiği sonucu çıktı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin' e olan güvenin ülke genelinde artan koronavirüs vakaları nedeniyle gerilediği belirtildi.

Dünya gündemini sarsan gelişme! Esed ile Putin arasında büyük gerginlik
Dünya gündemini sarsan gelişme! Esed ile Putin arasında büyük gerginlik

Dünya

Dünya gündemini sarsan gelişme! Esed ile Putin arasında büyük gerginlik

Putin’in Japonya’ya yolladığı kedi karantinaya alındı
Putin’in Japonya’ya yolladığı kedi karantinaya alındı

Dünya

Putin’in Japonya’ya yolladığı kedi karantinaya alındı

Brezilya Devlet Başkanı’ndan DSÖ’ye ağır suçlama! Çocuklar arasında rezaleti teşvik ediyorlar
Brezilya Devlet Başkanı’ndan DSÖ’ye ağır suçlama! Çocuklar arasında rezaleti teşvik ediyorlar

Dünya

Brezilya Devlet Başkanı’ndan DSÖ’ye ağır suçlama! Çocuklar arasında rezaleti teşvik ediyorlar

İkinci dalga için korkutan tarih: Grip salgınıyla birleşirse…
İkinci dalga için korkutan tarih: Grip salgınıyla birleşirse…

Korona Virüs

İkinci dalga için korkutan tarih: Grip salgınıyla birleşirse…

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı