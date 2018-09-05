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Anket sonuçları açıklandı! Türk halkı bu üç şeye karşı

Optimar araştırma şirketi Türk halkının gündemle alakalı nabzını ölçtü. Türk halkının, dolara, AB'ye ve ABD'ye karşı olduğu belirlendi. Ayrıca araştırma sonuçları halkın, hükümetin uyguladığı politikalarda destek verdiğini ortaya koydu.

05 Eylül 2018 Çarşamba 22:15
Anket sonuçları açıklandı! Türk halkı bu üç şeye karşı

Optimar araştırma şirketinin anketi, ABD'nin Türkiye ekonomisini hedef alan yaptırımlarının hız kesmediği bir dönemde kamuoyunun Türk dış politikasına destek verdiğini ortaya koydu. Buna göre halkın yaklaşık yüzde 74'ü dolar baskısına karşı yerel para birimiyle ticareti çare görüyor, Türkiye'nin ABD'yle ittifakını isteyenler yalnızca yüzde 4.4.

ABD'nin Türkiye ekonomisini hedef alan ve ardı arkası kesilmeyen yaptırımlar uyguladığı bu dönemde, Türkiye'nin önemli bazı dış politika hamlelerine kamuoyundan da destek geldi.

Optimar'ın gerçekleştirdiği araştırmaya göre halkın yüzde 74.5'i ABD'nin dolar üzerinden Türkiye'ye siyasal baskı uyguladığına inandığını ortaya koydu. Araştırmaya göre, yaklaşık yüzde 73.5'lik bir kesim ise, Türkiye'nin doların etkisini azaltmak amacıyla yerel para birimi üzerinden ticaret yapmasına destek verdi.

Yerel para birimiyle ticarete en fazla destek yüzde 86.2 ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) seçmeni oldu. Onu yüzde 82.3 ile AK Parti, yüzde 76.9 ile İYİ Parti seçmeni takip ediyor.

 ‘KENDİNİ RUSYA'YA YAKIN HİSSEDENLER ABD'YE YAKIN HİSSEDENLERİN YAKLAŞIK 3 KATI'

Türkiye'nin hangi ülkelerle ittifak içerisinde olması gerektiği sorusuna da katılımcılardan çarpıcı yanıt geldi. Bu soruya yüzde 41.2 "Türk cumhuriyetleri" ve yüzde 19.1'lik kesim "Rusya" derken, aynı oran AB için yüzde 11'de, ABD için ise yalnızca yüzde 4.4'te kaldı.

Araştırmaya katılanlar "Hangi ülkelere kendinizi ne derece yakın hissediyorsunuz" sorusuna da yine Türki cumhuriyetlerden ardından en fazla "Rusya" cevabı verdi. Rusya'ya kendisini yakın hissedenler yüzde 28.8 iken, aynı oran ABD için 9.9'da kaldı.

 ‘TÜRKİYE'NİN YÜZDE 65.4'Ü BRUNSON'IN TUTUKLULUĞUNDAN MEMNUN'

Araştırma katılımcılarının büyük çoğunluğu Türkiye ve ABD'yi karşı karşıya getiren ancak casusluk suçlamalarıyla tutuklanan, Rahip Andrew Brunson'ın tutukluluğunu olumlu değerlendiriyor. Katılımcıların yüzde 65.4'ü "çok olumlu" ve "olumlu" karşılarken, yüzde yalnızca 22.8'i Brunson'ın tutukluluğunu çok olumsuz veya olumsuz karşılıyor.

Brunson'ın tutukluluğunu olumsuz karşılayanlar arasında AK Parti seçmeni, yüzde 85.5'le birinci sırada yer alıyor. Onu yüzde 71.9 ile MHP ve 49.4 ile CHP seçmeni izliyor. 

 ‘HALKIN ÇOĞUNLUĞU AB'YE KARŞI'

Türkiye'nin gündeminde olan alternatif ekonomik ve siyasi birlikler de Türk halkının desteğini toplamış durumda. Halkın yüzde 68.3'ü "Sizce AB Türkiye'yi dışlayıcı tavrını değiştirir mi?" sorusuna "Hayır, değiştirmez" cevabı verdi. Katılımcıların yüzde 52.6'sı da AB'ye "olumsuz" baktıklarını açıkladı.

Buna karşın araştırma katılımcıları, Türkiye'nin dünya ekonomisinde yüzde 25 pay sahibi olan Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın oluşturduğu BRICS'e katılmasına yüzde 40'lık bölüm destek verirken; BRICS'e katılıma karşı çıkanların oranı yüzde 20'de kaldı.

 

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 22:15
  1. ABD
  2. Türkiye
  3. anket

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