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Seçim 2019 Sayfası

Anket sonuçları açıklandı! Trump'a büyük şok

ABD merkezli yayın yapanFox News kanalı, 2020 yılındaki başkanlık seçimlerine ilişkin yapılan anket sonuçlarını açıkladı.

18 Nisan 2019 Perşembe 20:23
Anket sonuçları açıklandı! Trump'a büyük şok

ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığı ile dikkat çeken ve Trump'ın sürekli izlediği kanal olarak bilinen Fox News, '2020 yılında kime oy verirsiniz?' başlıklı bir anket düzenledi. Anket sonuçları ise ABD Başkanı Donald Trump'ı kızdıracak türden.

ABD merkezi yayım yapan Fox News kanalı 2020 yılında gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerine ilişkin Trump'ı kızdıracak bir anket yayımladı.

Başkan Trump'a yakınlığı ile dikkat çeken Fox News'in yayımladığı, "2020 yılında Bernie Sanders mı Donald Trump mı?" başlıklı anketin sonucuna göre Başkan Trump, Sanders'ın 7 puan gerisinde görülüyor.

Ankete göre Başkan Trump %40 oy alırken, rakibi Bernie Sanders ise %47'lik bir oy oranı ile Trump'ın 7 puan önünde güzüküyor.

17-20 Mart tarihleri arasında 1.002 kişi arasında gerçekleştirildiği belirtilen anketin, Trump'a yakın kanal olan FOX News tarafından yayımlanması ise dikkat çekti.

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Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 20:23
  1. ABD
  2. Trump
  3. Bernie Sanders

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