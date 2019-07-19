Anket sonuçları açıklandı! İşte Ahmet Davutoğlu'nun parti kurması halinde alacağı oy oranı

Piar’ın Türkiye genelinde yaptığı kapsamlı araştırma ortaya çarpıcı sonuçları çıkardı.

6-11 Temmuz tarihleri arasında yapılan ve yüz yüze gerçekleştirilen araştırma, Türkiye genelini temsil eden 26 ilde kent-kır oranına uyularak yapıldı ve araştırmaya 2460 kişi katıldı.

Araştırmada, Ahmet Davutoğlu liderliğinde kurulacak olan partiye oy verir misiniz?” sorusuna yüzde 2.9 ile çok düşük bir oran “kesinlikle oy veririm” yanıtı verdi.

Ahmet Davutoğlu'na "parti kurulunca veririm" diyenlerin oranı yüzde 9.5 olarak belirtildi.

"Davutoğlu'nun partisine asla oy vermem" diyenlerin oranı ise 87.6 gibi yüksek bir oranda çıktı.