Anket ortaya çıktı: Denizaşırı şirketlerin yüzde 80’inden fazlası…

Yeni Akit Ankara

HSBC tarafından yapılan “Denizaşırı şirketlerin Çin’de 2022 yılını değerlendirmesi: RCEP’in yeni fırsatlarını paylaşma” başlıklı bir anketin sonuçlarını da değerlendiren Zhao, söz konusu anketin dünyanın 16 belli başlı piyasasında yer alan yaklaşık 3 bin 400 işletmeye yönelik olduğu ve RCEP’nin 9 üyesini ve 7 büyük ekonomiyi kapsadığı bilgisi verdi.

Ankete katılan denizaşırı şirketlerin yüzde 80’inden fazlası, önümüzdeki bir yıl içinde Çin’deki işlerinde büyüme öngörüyor. Bunun yanı sıra ankete katılan RCEP ülkelerinin yüzde 93’ü, Çin’le ticaretin ölçeğini genişletmeyi planlıyor.

Zhao, “Çin daha proaktif dışa açılma stratejisi uygulamakta. Bu yılın ilk 8 ayında Çin ile RCEP üyesi ülkeler arasında gerçekleştirilen ticaret hacmi 8 trilyon 320 milyar yuana ulaşarak, Çin’in toplam dış ticaret hacminin üçte birine yaklaştı. Bundan böyle Çin yüksek seviyeli dışa açılmayı hızlandırmaya devam ederek, tüm ülkelerden işletmelerin Çin’e yatırım yapmasına kolaylık sağlayacak, ticaret ve yatırımın serbestleşmesini ve kolaylığını ilerletecek” bilgisini verdi.