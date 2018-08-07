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Ankastre fırın temizliği nasıl yapılır?

Ankastre fırınlar modern mutfakların şık ve gösterişli parçalarından biridir. Bu parçaların etkileyici görünümünü uzun süre tutmak bazen imkansız olabilir.

07 Ağustos 2018 Salı 15:59
Ankastre fırın temizliği nasıl yapılır?

Ankastre fırınlar hassas siyah cam kaplamadan yüzeye sahiptirler. Bu yüzden çok kolay parmak izi gösterebilen bir yapıları vardır. Böylesine hassas cam yüzeylerden bu lekelerin silinmesi için mikro fiber bezlerin kullanılması önerilir.

Bu mikro bezler toz ve leke tutucu, emici özelliğe sahip olmalarından dolayı ankastre fırınların yüzeyi için ideal olacaklardır. Bu bezlerin kullanımı hafif nemli bir şekilde olmalıdır. Çok ıslak olan bezler yüzeyde dalgalı bir görünüme sebep olacak, suyun bıraktığı lekelere maruz kalacaktır.

Ankastre fırınların hem iç hem dış temizliğinde çamaşır suyu, cif gibi ağır çözücülerin kullanılması önerilmez. Yüzeyin görünümüne zarar vereceği gibi kullanılan malzemenin de erimesine, yapısının bozulmasına sebep olacaktır.

Sivri veya keskin uçlu aletler ile yağ lekesi dahi olsa hiçbir zor lekenin çıkarılması önerilmez. Direkt olarak yüzeyin çizilmesine sebep olup görünüm ve yapının bozulmasına neden olacaktır.

Mümkünse ankastre fırınların temizliğinde bağlı olduğun servisin önerdiği malzeme ve şekiller doğrultusunda temizliğin yapılması önerilir. Örneğin ankastre yüzeylerin temizliğinde genellikle markaların özel olarak ürettiği paslanmaz yüzey temizleyicisi idealdir. Bu yüzey temizleyiciler mikro fiber beze sıkılır ve tüm yüzey kullanılan krem kıvamındaki malzemenin izi kalmayacak şekilde temizlenir.

NOT:

Ankastre fırını aldığınız yer size yan ürün olarak temizleme malzemesi verecektir. Bu ürünlerin uzun sürede belli aralıklar ile kullanılması derinlemesine sağlıklı bir temizlik sağlayacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

 

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 15:59
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