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Gündem Ankara'yı sel vurdu Esenboğa Havalimanı göle döndü!
Gündem

Ankara'yı sel vurdu Esenboğa Havalimanı göle döndü!

Yeniakit Publisher
2024-07-17 22:54:00 - 2024-07-18 00:00:11

Ankara’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle göle dönen Esenboğa Havalimanı'nda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Ankara için kuvvetli sağanak uyarısının ardından başkentte bastıran yağmur yolları ve caddeleri göle çevirdi. Başkentin birçok noktasında vatandaşlar kapalı mekanlarda beklemek zorunda kaldı.

Esenboğa Havalimanı göle döndü

Yağmura trafikte yakalanan vatandaşlar ise göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bastıran sağanak sonrası Ankara’nın Akyurt ilçesinde bulunan Esenboğa Havalimanı göle döndü. Araçlar havalimanında ilerlemekte güçlük çekti.

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