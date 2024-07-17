Ankara'yı sel vurdu Esenboğa Havalimanı göle döndü!
Ankara’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle göle dönen Esenboğa Havalimanı'nda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Ankara için kuvvetli sağanak uyarısının ardından başkentte bastıran yağmur yolları ve caddeleri göle çevirdi. Başkentin birçok noktasında vatandaşlar kapalı mekanlarda beklemek zorunda kaldı.
Esenboğa Havalimanı göle döndü
Yağmura trafikte yakalanan vatandaşlar ise göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bastıran sağanak sonrası Ankara’nın Akyurt ilçesinde bulunan Esenboğa Havalimanı göle döndü. Araçlar havalimanında ilerlemekte güçlük çekti.
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