Ankara'yı haraç mezat satıyor

Heykellerle, konserlerle ve İyi Partililere pasladığı adrese teslim ihalelerle belediyenin kaynaklarını tüketen ve işe aldığı 25 bin yandaş yüzünden Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni maaş ödeyemez hale getiren CHP’li Mansur Yavaş, seçime 5 ay kala başkentin birikimlerini haraç mezat satmaya devam ediyor. Göreve geldiği 4,5 yılda belediyenin kasasını boşaltan ve para bulmak için bugünkü rayiç bedelle mülkiyeti belediyeye ait yaklaşık 18 milyar liralık taşınmaz satışı gerçekleştiren Yavaş’ın, şimdi de Çankaya, Gölbaşı, Yenimahalle, Mamak, Etimesgut ve Çubuk gibi Ankara’nın güzide ilçelerinde bulunan toplamda 114 bin 613 metrekarelik arsalar ile çok sayıda daire, mağaza ve dükkanı yaklaşık 715 milyon liralık muhammen bedelle satışa sunduğu ortaya çıktı. ABB Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Taşınmazlar Şube Müdürlüğünce duyurusu yapılan ‘Taşınmaz Mal Satışı’ ihalesinin 10 Ekim’de Hipodrom Caddesi No: 5’te bulunan Belediye Hizmet Binasının Encümen salonunda gerçekleşeceği öğrenildi.

Hizmette Yavaş satışta hızlı

Ankara’yı iflasa sürüklediği halde büyük bir pişkinlik örneği sergileyerek yeniden aday olduğunu açıklayan CHP’li Mansur Yavaş’ın, ufukta sandık görünmesine rağmen satışa çıkardığı belediyeye ait taşınmazlardan bazıları şunlar:

Yavaş’ın emrindeki ABB yönetimi, Çankaya’nın Dodurga mahallesi 29868 ada, 8 parselde bulunan ve mülkiyeti belediyeye ait olan 19 bin 476,21 m²’lik arsayı, 292 milyon 143 bin TL bedelle satışa çıkardı.

Gölbaşı İlçesi Kızılcaşar Mahallesi 122792 ada, 4 parseldeki 7 bin 517 m²’lik ‘Özel Sağlık Tesisi Alanı’ için 112 milyon 755 bin lira talep edildi.

Yine Gölbaşı Kızılcaşar Mahallesi 122766 ada, 3 parseldeki 30 bin m²’lik ‘Özel Proje Alanı’ için 61 milyon lira fiyat biçildi.

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Çankaya’da, Dodurga mahallesi 29806 ada 2 parseldeki 3 bin773 m²’lik ‘akaryakıt istasyonu’ vasfındaki arsaya 70 milyon TL fiyat biçildi.

Çankaya’nın Dodurga mahallesinde, 29970 ada 5 parseldeki 10 bin 213 m²’lik ‘konut alanı için 46 milyon 380 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Daha önce çok sayıda parselin yok pahasına satıldığı Çubuk İlçesi Yazır Mahallesinde ise 190804 ada 2 ve 3 parsel, 190803 ada 5 parsel, 190802 ada 6 ile 7’nci parseller yaklaşık 32 milyon lira bedelle satışa çıkarıldı.

Gölbaşı, İncek-İmar, 111286 ada 11 parseldeki bin 40 m²’lik konut alanı için, 11 milyon 440 bin lira fiyat belirirken, 111260 ada 15 parseldeki arsa için 11 milyon 50 bin lira değer biçildi.

Yavaş yönetimi Çankaya Aziziye’de 2 mağaza, Çankaya Karakusunlar’da 4 daire, Çankaya Mühye’de 1 dükkan, Çankaya İlkadımda 1 Mesken ve Mamak Mutlu’da 7 daireyi ihaleye çıkardı.

Mirasyedi gibi davranıyor

Ankara’yı parsel parsel satan CHP’li Mansur Yavaş’ın gerçekleştirdiği talanı Akit’e değerlendiren Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin efsane Başkanı Melih Gökçek, şunları dile getirdi: “Mansur Yavaş şu anda yangından mal kaçırıyor. Ankara’da ne kadar gayrimenkul varsa sorumsuzca satıyor. Ben de Belediye Başkanlığım zaman gayrimenkul sattım. Ama bu gayrimenkulleri satarken hep sıfırdan aldım. Arsa olarak aldım, imar planı yapıp değerlendirip öyle sattım. Ayrıca kat karşılığı arsalarımı verdim. Kat karşılığı ortaya çıkan binaları satarak belediye bütçesine ekonomik katkıda bulundum. Bir belediye başkanı olarak önce üretir sonra satarsın. Bu bir belediye başkanının görevidir. Fakat Mansur Yavaş’ta hiçbir üretim yok. Melih Gökçek döneminden kalan ne varsa onları teker teker satıyor. Tabii bunu kabul edebilmek mümkün değil. ‘Bundan sonra nasıl olsa gelmeyeceğim’ için ne satarsam, ne harcarsam o’ diye düşünüyor. Ankara’da adeta bir talan var.”

Ankara'nın başına inen kara bulut

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin gayrimenkul satışlarını durduran bir karar alması şart diyen Gökçek şöyle devam etti: “En azından son beş ayda bu taşınmaz satışları durmalı. Çünkü gün geçtikçe daha çok böyle bir satış işlemlerinin içine girecek. Oysa devletin vermiş olduğu gelirler bizim dönemimizden düşünecek olursan çok daha fazla, çok daha güzel. Bir taraftan ‘bütçe fazla veriyor’ diyor. Diğer taraftan da habire mal satıyor. Bütçenin fazla verdiği yalan fakat onu da itiraf etmiyor. Yavaş, Ankara’nın üzerine inen bir kara buluttur.”