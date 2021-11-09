Ankara’ya meteor mu düştü? Ankara’daki ışık görüntüsü neydi?

Ankara'nın Altındağ, Çankaya, Mamak, Sincan, Kazan ve diğer ilçeleri ile çevre illerde vatandaşlar dün akşam saat 18.00 sıralarında gökyüzünde ışık hüzmesine şahit oldu.

Gökyüzündeki ışık hüzmesi, gören vatandaşlar "Bu ışık hüzmesi meteor mu? Ankara'ya meteor mu düştü?" gibi sorular akıllara getirdi. Vatandaşlar, o anları cep telefonu ve araç kameralarıyla kaydetti. Ankara'daki ışık hüzmesinin ne olduğuna ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Peki meteor nedir, meteor nasıl oluşur, neden düşer?

Meteor nedir?

Meteor neden olur, nasıl oluşur? Havayuvarı içinde oluşan sıcaklık değişmeleri, yel, yağmur, dolu, yıldırım gibi olaylara verilen genel addır. Gezegenler arasında dolaşan taş parçalarından her biri. Gök taşı ya da meteorit, uzaydan Dünya yüzeyine düşen maddelerin genel adıdır. Meteorit düşen nesnenin katı bir kalıntısıdır. Bu nesne kuyruklu yıldız, asteroit veya meteordur. Gök taşları, Dünya atmosferine saniyede 11–72 km arasında değişen bir hızla girerler. Sürtünmeden meydana gelen ısıdan dolayı büyük bir kısmı eriyerek toz parçacıkları halinde yeryüzüne inebilir. Büyük gök taşları atmosferde gözlenebilir. Gözlendiği sırada atmosfere ve dünya'ya çarpmayı teğet geçen göktaşlarına meteor kayması denir.