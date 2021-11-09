  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ankara’ya meteor mu düştü? Ankara’daki ışık görüntüsü neydi?
Aktüel

Ankara’ya meteor mu düştü? Ankara’daki ışık görüntüsü neydi?

Başkent Ankara’da oturan vatandaşlar gökyüzündeki ışık hüzmesi gördü. Ankara’nın pek çok ilçesinin yanında çevre illerden de görülen bu olay sonrası Ankara’daki ışık görüntüsü neydi? Ankara’ya meteor mu düştü? Gökyüzündeki ışık meteor muydu? gibi soruların sorulmasına neden oldu. Peki meteor nedir, meteor nasıl oluşur, neden düşer?

Yeniakit Publisher
2021-11-09 09:06:00 - 2021-11-09 09:07:18
Ankara’ya meteor mu düştü? Ankara’daki ışık görüntüsü neydi?

Ankara'nın Altındağ, Çankaya, Mamak, Sincan, Kazan ve diğer ilçeleri ile çevre illerde vatandaşlar dün akşam saat 18.00 sıralarında gökyüzünde ışık hüzmesine şahit oldu.

Gökyüzündeki ışık hüzmesi, gören vatandaşlar "Bu ışık hüzmesi meteor mu? Ankara'ya meteor mu düştü?" gibi sorular akıllara getirdi. Vatandaşlar, o anları cep telefonu ve araç kameralarıyla kaydetti. Ankara'daki ışık hüzmesinin ne olduğuna ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Peki meteor nedir, meteor nasıl oluşur, neden düşer?

meteor

Meteor nedir?

Meteor neden olur, nasıl oluşur? Havayuvarı içinde oluşan sıcaklık değişmeleri, yel, yağmur, dolu, yıldırım gibi olaylara verilen genel addır. Gezegenler arasında dolaşan taş parçalarından her biri. Gök taşı ya da meteorit, uzaydan Dünya yüzeyine düşen maddelerin genel adıdır. Meteorit düşen nesnenin katı bir kalıntısıdır. Bu nesne kuyruklu yıldız, asteroit veya meteordur. Gök taşları, Dünya atmosferine saniyede 11–72 km arasında değişen bir hızla girerler. Sürtünmeden meydana gelen ısıdan dolayı büyük bir kısmı eriyerek toz parçacıkları halinde yeryüzüne inebilir. Büyük gök taşları atmosferde gözlenebilir.  Gözlendiği sırada atmosfere ve dünya'ya çarpmayı teğet geçen göktaşlarına meteor kayması denir. 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Savunma sanayinde tarihi adım! Yerli
Teknoloji

Savunma sanayinde tarihi adım! Yerli "S-400" geliyor

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in "S-400 ayarında yerli bir hava savunma sistemine doğru gidiyoruz. 5 yıl içinde bu kademeleri doldura..
Yüz yüze eğitim sürecinde yeni gelişme
Gündem

Yüz yüze eğitim sürecinde yeni gelişme

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, milli eğitim müdürleriyle görüştü. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, ara tatilden son..
Turşu kavurması tarifi, nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Turşu kavurması tarifi, nasıl yapılır?

Karadeniz’in vazgeçilmez lezzetli mezelerinden.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay