Ankara’ya davet edildi… Önce Atina’ya koştu! Kılıçdaroğlu örnek alır mı?

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) adlı düşünce kuruluşunun davetlisi olarak Cuma günü Ankara'ya gelecek olan Kıbrıs Ana muhalefet partisi AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, bugün Atina'da Yunanistan Başbakanı Çipras ile bir araya geldi.

Kıbrıs konusundaki tutumlarını yeniden gözden geçirdiler

Görüşmede Çipras ile Kiprianu, Kıbrıs konusundaki tutumlarını yeniden gözden geçirdi. Çipras, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Kiprianu ile yararlı bir toplantı yaptıklarını ifade etti.

Yunanistan'ın tutumu

Yunanistan, Kıbrıs'ta varılacak bir anlaşmada Türkiye'nin garantörlüğünün sona erdirilmesini ve Türk askerinin Ada'dan çekilmesini istiyor.

Kıbrıs'ta doğalgaz gerilimin yaşandığı bir dönemde Rumlar'ın en büyük partisi AKEL'in Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun Ankara ziyareti, Ada'nın yanısıra Türkiye ve Yunanistan'da da dikkatleri yoğunlaştırdı.

Ankara'ya davet edildi

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) adlı düşünce kuruluşunun davetlisi olarak Ankara'ya gelecek olan Kiprianu, düzenlenecek toplantıda görüşlerini anlatacak.

Çavuşoğlu da katılacak

Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavcuşoğlu da katılacak. Çavuşoğlu ile Kiprianu'nun toplantıdan sonra görüşme yapması bekleniyor.



Andros Kiprianu, Kıbrıs sorununun kısa bir süre içerisinde çözülmemesi durumunda, bölünmenin kalıcı hale geleceğini savunuyor.



AKEL Lideri Kiprianu daha önce de dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de bir araya gelmişti.