Ankara’nın kültür ve sanat mahrumiyeti son bulacak

OĞUZHAN GÜLTEKİN ANKARA

Törene AK Parti Milletvekili Kurtcan Çelebi, Cumhur İttifakı Pursaklar Belediye Başkan Adayı Ertuğrul Çetin, AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı İbrahim Kopan, MHP Pursaklar İlçe Başkanı Veysel Yıldırım, yazarlar, kitapseverler ve STK temsilcileri yer aldı.

Burada konuşan Altınok, Ankara’da geçtiğimiz 5 yılda kültür ve sanata önem verilmediğine dikkat çekerek, şunları dile getirdi: “Ankara kültürün sanatın başkentiydi. Ankara yazarlar, şairler yetiştirmiş bir üretim merkeziydi. İstanbul’daki sanatçıların çoğu Ankara’dan gitmiştir. Ankara sessizliğe bürünmüş ıssız bir şehir oldu. Sanat ve kültürden yoksun, son 5 yılda çöle dönmüş bir şehir maalesef. Ankara sanat ve kültürden mahrum kaldı.” Pursaklar’dan da geçecek olan havaalanı metrosunun projesinin de hazır olduğunu belirten Altınok “Pursaklar’a, Çubuk’a, Akyurt’a birçok proje kazandıracağız. Havaalanı metrosu projesi hazır. 31 Mart’ta ne yapılacak? Sönen Ankara’nın ışıklarını yeniden yakacağız” dedi.