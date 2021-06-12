Ankara’nın göbeğindeki alkollü mekanlar, kapıcıları bezdirdi!

Hasan Eğrigöz Ankara

İçkili mekanların şehir içinde, iskanın bulunduğu yerlerde olması, apartman çalışanlarının canına tak etti.

“Ayyaşların kavgalarından, gürültüsünden bıktık”

Aldıkları tehditler nedeniyle isimlerini açıklamak istemeyen mağdur kapıcılardan M.S, “Yaşadığımız bu yerde alkollü mekanlara gelip içki içenler, her akşam mutlaka bize sataşırlar. Kapıcı daireleri genellikle binaların eksi katında olduğu için de gürültü, patırtıdan geçilmiyor. Çocuklarımız bu gürültüden uyuyamıyor. Ayyaşların kavgalarından bıktık. Küfürler, bağırışlar havada uçuyor. Yetkililerin artık bu konuya bir çözüm bulması gerekiyor. Bu alkollü mekanlar, galerilerin taşındığı gibi şehir dışına taşınmalı” şeklinde konuştu. Pandemi tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamaların tamamen kaldırılması ile bu tür sorunların daha da artacağını dile getiren C.E de, “Gece yarılarına kadar burada takılıp, sarhoş olanların kavgalarından, sataşmalarından bıktık. Hepimizin ailesi, küçük çocukları var. Sürekli tehdit ediliyor, hakarete uğruyoruz. Yasakların tamamen kalkması ile bu sorunların daha da artacağını biliyoruz. O yüzden pandemi kısıtlamaları tamamen kalkmadan bu soruna bir çözüm bulunmalı. Bizler de aileyiz” ifadelerini kullandı.

