Ankara'nın göbeğinde korku dolu anlar! Köpek sürüsü kadın ve çocuğun etrafını sardı
Başıboş sokak köpekleri sorununa hala çözüm beklenirken, bir dehşete düşüren görüntü de Ankara'dan geldi. Kızılay'da yanında çocuğu bulunan kadının etrafını köpek sürüsü çevirdi. Korku dolu anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Olay, Ankara’nın Çankaya ilçesi Kızılay semtinde meydana geldi. Başıboş sokak köpekleri, anne ve çocuğun birden etrafını sardı.
Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzere, kadın ve çocuğunun etrafındaki başıboş sokak köpekleri vatandaşlar tarafından uzaklaştırıldı.
Köpeklerin uzaklaşmasının ardından kadın ve çocuğu yoluna devam etti.
O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.