Ankara'nın göbeğinde beyaz petrol bombası! Herkes nefesini tuttu
Ankara'da beyaz petrol olarak adlandırılan jeotermal kaynak araması yapılacak. Tam 20 noktada çalışmalar başlıyor.
Ankara YİKOB, 20 adet saha için jeotermal kaynak arama ruhsatı vermek üzere ihale yapacak.
Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, 20 adet jeotermal kaynak arama sahasını, açık teklif usulüyle ayrı ayrı ihaleye çıkaracak.
İhaleler; 14 ve 15 Ağustos 2024 tarihlerinde Ankara Valiliği, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü, İhale Odası, Varlık Mahallesi, Tanzimat Caddesi, No: 67, Yenimahalle, Ankara adresinde, her arazi için ayrı ayrı ve 30 dakikalık aralıklarla yapılacak.
İhale Şartnamesi; Ankara Valiliği, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü, Varlık Mahallesi, Tanzimat Caddesi, No: 67, B-Blok, Yenimahalle, Ankara adresinde mesai saatleri içinde ücretsiz olarak görülebilecek ve aynı adresten her arazi için ayrı ayrı olmak üzere bankaya yatırılması gereken 200 TL karşılığında satın alınabilecek.
Tekliflerin ihale günü, ihale saatine kadar Ankara Valiliği, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü, İhale Komisyonu Başkanlığı, Varlık Mahallesi, Tanzimat Caddesi, No: 67, B-Blok, Yenimahalle, Ankara adresine elden teslim edilmesi gerekiyor.
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İlçeler belli oldu:
01. İlçesi: Nallıhan
02. İlçesi: Pursaklar
03. İlçesi: Keçiören
04. İlçesi: Bala
05. İlçesi: Yenimahalle
06. İlçesi: Gölbaşı
07. İlçesi: Beypazarı
08. İlçesi: Güdül
09. İlçesi: Güdül
10. İlçesi: Sincan
11. İlçesi: Sincan
12. İlçesi: Ayaş
13. İlçesi: Ayaş
14. İlçesi: Ayaş
15. İlçesi: Nallıhan
16. İlçesi: Çamlıdere
17. İlçesi: Çamlıdere
18. İlçesi: Çamlıdere
19. İlçesi: Nallıhan
20. İlçesi: Beypazarı
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