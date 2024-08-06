Ankara'nın göbeğinde beyaz petrol bombası! Herkes nefesini tuttu

Ankara YİKOB, 20 adet saha için jeotermal kaynak arama ruhsatı vermek üzere ihale yapacak.

Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, 20 adet jeotermal kaynak arama sahasını, açık teklif usulüyle ayrı ayrı ihaleye çıkaracak.

İhaleler; 14 ve 15 Ağustos 2024 tarihlerinde Ankara Valiliği, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü, İhale Odası, Varlık Mahallesi, Tanzimat Caddesi, No: 67, Yenimahalle, Ankara adresinde, her arazi için ayrı ayrı ve 30 dakikalık aralıklarla yapılacak.

İhale Şartnamesi; Ankara Valiliği, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü, Varlık Mahallesi, Tanzimat Caddesi, No: 67, B-Blok, Yenimahalle, Ankara adresinde mesai saatleri içinde ücretsiz olarak görülebilecek ve aynı adresten her arazi için ayrı ayrı olmak üzere bankaya yatırılması gereken 200 TL karşılığında satın alınabilecek.

Tekliflerin ihale günü, ihale saatine kadar Ankara Valiliği, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü, İhale Komisyonu Başkanlığı, Varlık Mahallesi, Tanzimat Caddesi, No: 67, B-Blok, Yenimahalle, Ankara adresine elden teslim edilmesi gerekiyor.

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İlçeler belli oldu:

01. İlçesi: Nallıhan

02. İlçesi: Pursaklar

03. İlçesi: Keçiören

04. İlçesi: Bala

05. İlçesi: Yenimahalle

06. İlçesi: Gölbaşı

07. İlçesi: Beypazarı

08. İlçesi: Güdül

09. İlçesi: Güdül

10. İlçesi: Sincan

11. İlçesi: Sincan

12. İlçesi: Ayaş

13. İlçesi: Ayaş

14. İlçesi: Ayaş

15. İlçesi: Nallıhan

16. İlçesi: Çamlıdere

17. İlçesi: Çamlıdere

18. İlçesi: Çamlıdere

19. İlçesi: Nallıhan

20. İlçesi: Beypazarı

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