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Aktüel

Ankara’nın boş hali havadan görüntülendi

Ankara Valisi Vasip Şahin, korona virüs dolayısıyla getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında evinde kalan tüm vatandaşlara teşekkür ederek, şehrin havadan çekilmiş görüntülerini paylaştı.

2020-04-19 17:49:09 -
Ankara’nın boş hali havadan görüntülendi

Ankara Valisi Vasip Şahin, korona virüs dolayısıyla getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında evinde kalan tüm vatandaşlara teşekkür ederek, şehrin havadan çekilmiş görüntülerini paylaştı.


İçişleri Bakanlığı tarafından, korona virüs salgınının yayılımını engellemek için 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta hafta sonu için sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Ankara Valisi Vasip Şahin ise korona virüs salgını dolayısıyla getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında evinde kalan tüm vatandaşlara teşekkür ederek, şehrin havadan drone ile çekilmiş görüntülerini paylaştı. Ankara Valisi Vasip Şahin’in sosyal medya hesabından, "Sağlıklı ve mutlu yarınlar için sokağa çıkma yasağına ve alınan tedbirlere riayet eden tüm Ankaralılara teşekkür ediyoruz" notuyla paylaştığı görüntülerde, Ankara’nın en kalabalık ve sembolik yerleri havadan boş olarak görülüyor.

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