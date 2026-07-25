Araştırmacı gazeteci yazar Vehbi Korkutata dikkat çeken değerlendirmelerine devam ediyor.

Korkutata son olarak "Ankara'nın Afrika hamleleri İsrail'in hareket alanını daralttı!" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

İşte Korkutata'nın yazısı:

Ankara'nın Afrika hamleleri İsrail'in hareket alanını daralttı!

İsrail merkezli Ynetnews, Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle geliştirdiği ilişkilerin Tel Aviv'in Somaliland merkezli planlarını zorlaştırdığını yazdı.

Ankara'nın diplomatik ortaklıklarla İsrail'in kıtadaki yayılma hedeflerinin karşısında durduğu ifade edildi.

Arakçi'den dikkat çeken açıklama: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasisi ABD ve İsrail'in İran planını bozdu.

İsrail Savunma Bakanı Katz: "İran'a yeniden operasyon için hazırlanıyoruz dedi."

Donald Trump ile Netanyahu arasında F-35 gerilimi giderek büyüyor!

İran'dan Hürmüz resti çekti ve "iznimiz olmadan tek damla petrol geçmeyecek."

Tahran'dan Kuveyt'te misilleme ve ABD'nin illizyonu çöküyor!

İran Ordusu, ABD'nin sekiz gecedir süren saldırılarına karşı Kuveyt'teki üsleri İHA'larla vurduğunu açıkladı.

A×ios'un haberine göre Netanyahu, Türkiye'nin F-35 programına ilişkin açıklamalarının ardından Trump ile görüşmek için birçok girişimde bulundu.

Netanyahu'nun bu girişimlerin hiçbirine henüz olumlu bir yanıt verilmediğini öne sürdü!

İran'ın Kuveyt'teki operasyonu petrol piyasalarını alarma geçirdi!

Kuveyt petrol şirketi, İran'ın hedef aldığı kritik petrol tesisinde ağır hasar oluştuğunu ve çok sayıda yaralının bulunduğunu açıkladı!

Yetkililer, üretim ve sevkiyatın etkileyebileceğini belirterek enerji ve enerji piyasalarında yeni dalgalanma uyarısı yaptı.

Garibabadi: İran mutabakat yükümlülükler askıya alındı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD'nin mutabakat kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmediğini savunarak İran'ın da anlaşmadaki tüm yükümlülüklerini askıya aldığını açıkladı. Önceliklerinin ülkenin güvenliğini korumak olduğunu vurguladı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, İran'ın Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan anlaşmadan çekildiğini Resmi olarak duyurdu.

İran, Anlayış Muhtırası kapsamındaki tüm taahhütlerin uygulanmasını durduruyor.

İran'dan ABD üslerine misilleme!

İran devlet televizyonu, Kuveyt, Bahreyn, ve Ürdün'deki Amerikan hedeflerinin İHA ve füzelerle vurulduğunu duyurdu.

ABD İran Savaşı Suriye'ye sıçradı. İran'dan ABD'nin Suriye'deki askeri üstlerine sert misilleme!

İran ABD'nin Suriye'deki askeri üssünü vurdu. Açıklamayı İran devrim muhafızları Ordusu yaptı.

Donald Trump'tan İran'a sert rest! "Umurunda değil" dedi ve nükleer mesajı dünyayı gerdi.

İspanya, İsrail'in açıklamalarına sert tepki gösterdi!

"Sizi karalamıyoruz, İsrail, sizi tarif ediyoruz:

Siz ülke olarak, soykırımcı ve suçlu bir rejimsiniz."

"Hepiniz Uluslararası Ceza Mahkemesi önünde sorumlu tutulacaksınız."

Savaşta korkulan oldu!

Yeni aşamaya geçtiler, 3. Dünya Savaşı uyarısı

İran'dan sonra hedef 3. Dünya Savaşı uyarısı

İsrail körfez ülkelerinin İran'la savaşa girmesini ve zayıflamasını bekliyor.

Düşününüz ki bütün Müslüman ülkelerinin, hava üssünü ABD kullanıyor.

Oradan kalkan uçaklar, Müslümanları vuruyor, evinden ve barkından ediliyor. Yoksa kıtalar arası gelip Müslümanları vura biliyor mu?

ABD Başkanı Donald Trump'tan Suudi Arabistan kararı ve 30 yıl sürecek nükleer anlaşma!

Wall Street Journal'ın haberine göre, Trump'ın Suudi Arabistan ile 30 yıl sürecek sivil nükleer anlaşmayı onayladığı öne sürüldü. Anlaşmanın değerinin on milyarlarca dolar alacağı iddia edildi.

Türkiye çok şeyler göstermeden yapıyor!

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD savaşı sırasında Türkiye'nin etkin ve kritik rolünü açıklayarak, "bizi yıkılmaktan Türkiye kurtardı" sözleriyle; "komplo başarısız oldu" dedi.

"Çocukların üzerine tanklarla ve tüfeklerle yürüyen "korkak İsrail" ne kadar zulmedersen et, bu insanlara asla diz çöktüremezsin!

Çünkü bu asil halk, kalbindeki korkuyu çoktan öldürmüştür."

Ey, saltanatı kan ve gözyaşı üzerine kurulu Amerika! Kesinlikle yıkılacaksın!

Bombalayarak bu milleti teslim alamazsın. Çünkü öldürdüğün her bebek, yeni bir yürekte direnişe dönüşecektir.