Ankaralılardan CHP’li Yavaş’a zehir zemberek tepki! Mansur'u çoban bile tutmam

Taha Emre Özdemir Ankara

AK Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte “6’lı masanın Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı” olarak, Ankara’yı terk edip şehir şehir dolaşarak meydanlarda boy gösteren Mansur Yavaş’ın performansı Ankaralılara sordu.

2019 yerel seçimleri öncesi Ankara’ya ve Ankaralılara ulaşımdan çevreye, tarımdan yeşil alana kadar birçok vaatte bulunan CHP’li Yavaş, 5 yıllık görev süresi boyunca bu vaatlerin büyük çoğunluğunu yerine getiremedi.

AK Parti Ankara İl Başkanlığı da dikkat çeken bir saha çalışması ile Mansur Yavaş’ı bizzat Ankaralıya sordu.

Ankara’ya hizmet hariç hemen her işle uğraştı

Mansur Yavaş’ın geride bıraktığı 5 yılını değerlendiren Ankaralılar, Yavaş’ın Ankara’ya hizmet etmek dışında her türlü işle uğraştığını belirterek çok sert tepki gösterdi.

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Ulaşımdan çevreye, yeşil alandan kültürel faaliyetlere kadar birçok konuda değerlendirmede bulunan Ankaralılar, Yavaş’ın başkente bir çivi dahi çakmadığını, kendi döneminden önce yapılanları bile koruyamadığını söyledi.

Allah yüzümüze baktı da genel seçimi kazanamadılar

AK Parti’nin saha çalışmasında Mansur Yavaş’ın belediye başkanlığı dönemini değerlendiren vatandaşlar şunları söyledi..

Hasan Pala: Ben koyunlarım olsa Mansur Yavaş’ı çoban tutmam. Ankaralıların gözünün içine baka baka yalan söyledi. Metrolardaki merdivenleri çalıştıramayan bir adam Ankara’ya ne katabilir? En basit işi yapamayan adam en zorunu nasıl yapacak. Bu kafayla Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı oldu. Ama Allah yüzümüze baktı da kazanamadı.

Basri Özdemir: Mansur Yavaş “ülkücüyüm” diye geçinen bir insan. Ancak CHP’ye sırtını yaslamış bir isim. Bu seçimlerde diğer sırtını dayadıkları da yok. Hani “yüzde 60’la kazanıyorum” diye şov yapıyor ya. 3 ay sonra göreceğiz kim kazanıyor, kim kaybediyor.

Asfalt sermekten bile acizler

Utku Sönmez: Mansur Yavaş öğrencilere ücretsiz ulaşım desteği vereceğini söylemişti. Ben burada öğrenciyim. Ücretsiz ulaşım görmedim. Aksine sürekli zam yapıldı. Ankara’da olan arkadaşlarımla konuştuğum zaman 5 yıl öncesine kadar ücretsiz aktarma hakları olduğunu daha konforlu ulaşım sağladıklarını söylüyorlar. Şimdi metrolar zamanında gelmiyor, otobüsler zamanında gelmiyor. Bunun yüzünden uzun kuyruklar oluşuyor. İnsanlar gelen otobüslere metrolara binemediği için saatlerce duraklarda beklemek zorunda kalıyor. Otobüs saatleri mobil uygulamada yazan saatlerle uyuşmuyor. Öğrenciye bir kase çorba vererek göz boyamaya çalışıyorlar ama otobüs saatlerini bile ayarlayamayan bir belediye Ankara’yı yönettiğini zannediyor ne yazık ki.

Muzaffer Tatlı: Mansur Yavaş’ı bir Ankara’da bulabilsek çok şey söyleyeceğiz ancak kendisi Ankara’da değil. Ya İngiltere’de, ya mitinglerde ya da kayıplara karışıyor. Ben bir çivi çakmışlığını görmedim. Asfalt sermekten aciz bir yönetim.

Zöhre Demirer: Yeşil belediyecilik yapacaktı. Betona değil yeşile yatırım yapacaktı. Ancak yakın zamanda Kızılay’ın göbeğinde bulunan asırlık çınar ağaçlarını hiç acımadan katletti. Yavaş 5 yıldır ne bir park yaptı, ne bir ağaç dikti. Olanı da katletti. Ben hakkımı helal etmiyorum. Seçimlerde de bu yaptıklarının hesabını soracağımızdan emin olabilir.

Hasan Yılmaz: Mansur Yavaş 5 yıldır Ankara’ya ne yaptı? Ankara’ya gözle görülür tek bir şey dikmedi. Ankaralıların ücretsiz ulaşım hakkını bile ellerinden aldı. Bize verilen hiçbir söz yerine getirilmedi. Kendi döneminden önceki dönemin yaptıkları ile bu günlere geldi. Türkiye’nin başkenti sel sularına teslim olurken Yavaş, şehir şehir gezip mitingler düzenledi. İnsanlar can verirken o Cumhurbaşkanı Yardımcılığı için boş vaatlerde bulundu.

Çok şükür ki görev süresi bitiyor

Serdar Yılmaz: Mazgallar temizlenmedi, söz verdiği metrolar yapılmadı, vatandaşın aktarma hakkı elinden alındı. En ufak problemde maliyet hep vatandaşa yüklendi. 5 yıldır algı oyunlarından başka bir şey yapılmadı. Çok şükür seçimlere az kaldı da Ankara olarak rahat bir nefes alacağız.

Atilla Bozok: Yavaş’ın Ankara’ya zerre kadar bir çivi çakmışlığı yok. Yazıklar olsun. Ankara’da artık kimse istemiyor. Çeksin gitsin Beypazarı’nda muhtarlık yapsın. 5 yıldır Ankara’yı da kendisine oy verenleri de perişan etti.

Kamil Taştan: Ben Mansur Yavaş’ın icraatını göremedim. Seçimden önce bir sürü vaatte bulundu. Ancak hiçbirini zahmet edip yapmadı. Biz AK Parti dönemi belediyeciliği daha çok beğeniyorduk. Çoğunluk Yavaş’a karar verdi biz de saygı duyduk. Ancak oy verenler bile pişman.

Kendisini göremedik ki icraatlarını görelim

Yahya Okuyan: Mansur Yavaş’ın kendisini göremiyoruz ki icraatlarını görelim. Bayramda işçisinin ikramiyesini bile veremedi. İnsanlar onun yüzünden bayramı yaşayamadı. Gören de dürüstlük abidesi sanar. Soy ismi gibi yavaş yavaş Ankara’yı perişan etti.

Gazi Aslan: CHP son 20 yılda ne yapmış ki belediyesi yapsın. Ankara’ya faydası olmayan adamlar Türkiye’yi yönetmeye aday oldu. 5 yıl öncesi Ankara ile şimdiki Ankara arasında dağlar var. ABB AK Parti dönemindeyken hizmette sınır tanımadı. Yavaş AK Parti döneminde başkanlık yapanların tırnağı olamaz.

Fahri Karadeniz: 1964 yılından beri Ankara’da yaşıyorum. Böyle rezalet görmedim. Öğrenciye bedava ulaşım, çiftçiye ucuz su’ dedi, hiçbir şey yapmadı. Algı oyunları ile Ankara’yı ve bizleri mahvetti. Kendi döneminden önce yapılanları da ya kuruttu ya da yıktı. Kızılay’ın yüzyıllık çınar ağaçlarını bile hiç acımadan kesti.

Yalçın Gökçenoğlu: Ankara’da 5 yılda bir adım ileriye giden hiçbir şey yok. Yalan ve algı operasyonu ile milleti kandırmaktan başka bir şey yapmadılar. Yavaş’ı seçenler bile pişman oldu. Gaza geldik oy verdik. Ancak neredeyse çöp toplamaktan acizler. Kendi aramızda konuştuğumuz zaman 3 tane icraatını sayamıyoruz. Sokakta 100 kişiye sorun 99’u da sayamaz...”