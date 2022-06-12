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Aktüel Ankaralılar dikkat! Valilik duyurdu
Aktüel

Ankaralılar dikkat! Valilik duyurdu

Ankara Valiliği, yarın kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-12 21:21:00 -
Ankaralılar dikkat! Valilik duyurdu

Ankara Valiliği, yarın kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiğini haber verdi.

Valilik açıklamasında, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, başkentte yarın yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Açıklamada, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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