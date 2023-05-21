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Yaşam Ankaralılar burada nefes alıyor
Yaşam

Ankaralılar burada nefes alıyor

Yeniakit Publisher
2023-05-21 14:51:00 -

Hafta sonları Ankaralılar Kızılcahamam yaylalarında nefes alıyor.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yaylalar, baharın gelmesiyle birlikte yeşile büründü. Karadeniz’i andıran görüntüsüyle Ankaralıların uğrak yeri olan yaylalara gelenler, kamp ve piknik yapıyor.

Kızılcahamam, doğasıyla Karadeniz’i andırıyor. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın cuma gününe gelmesi ile 3 günlük tatili fırsat bilen Ankaralılar, kamp ve piknik için Salın Yaylası ve Karagöl’ü tercih etti. Yayladaki tarihi evlerin de vatandaşların fotoğraf çekinmek için uğrak yeri olduğu görüldü.

Vatandaşlar, Kızılcahamam Belediyesinin doğaya çöp atmama konusunda uyarılarına rağmen atıkların bırakılmasından rahatsız olduklarını belirttiler. Üniversite sınavına hazırlandığını ve sınav stresini atabilmek için Ankara’nın yaylalarında hobi olarak fotoğraf çektiğini belirten Emre Cebeci, “Üniversite sınavına hazırlanıyorum. Sınav tarihi yaklaştı ve sınav stresi başladı. Kafamı dağıtmak için ailemle birlikte tatili fırsat bilip Ankara’da böyle bir kaçamak yaptık. Hobi olarak yeşil alanlarda fotoğraf çekiyorum. İnsanlar Ankara’da bu kadar yeşil alanın olduğunu bilmiyor. Buralar pek bilinmeyen yerler. Yaylalar adeta Karadeniz’i andırıyor” dedi.

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