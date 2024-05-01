Ankaralı ağlanacak haline gülüyor! Böyle olur CHP’li Mansur’un afetle mücadele ekibi

Ankara’da akşam saatlerinde başlayan kuvvetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Ankara Valiliğinden 28, 29 ve 30 Nisan günleri için sağanak yağmur uyarısının ardından akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur ile birlikte birçok noktada ev ve iş yerlerini su bastı.

Meteoroloji’nin günler öncesinden uyarısına rağmen Ankara’da CHP’li Mansur Yavaş yönetiminin önlem alamaması şehirde felakete yol açtı.

CHP belediyeciliğinin en tipik örneği ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde CHP’li büyükşehir belediyesinin bir elemanının, elinde paspas ile sel sularını temizlemeye çalıştığı görüldü.

“Böyle olur CHP’nin yağmurla mücadelesi” yorumlarına neden olan görüntüleri kaydeden vatandaşın, Ankaralıların ağlanacak haline güldüğü görüldü.